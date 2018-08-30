Луценко закрив справу проти Холодницького щодо вимагання хабара, – джерело

Генпрокуратура закрила провадження проти очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це повідомляє видання Insider із посиланням на джерела в Генпрокуратурі.

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Саме в рамках цього провадження НАБУ в березні й прослуховувало директора САП. І тоді з'ясувалося, що, окрім іншого, Холодницький тиснув на своїх підлеглих і попереджав підозрюваних про слідчі дії Антикорупційного бюро.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнити Холодницького не наважилася, обмежилася тільки доганою. Хоча визнала, що той порушив законодавство. Підозру ж очільнику САП нібито і підготували, але так і не оголосили. А догану генпрокурор підписав лише два тижні тому.