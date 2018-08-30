Луценко закрив справу проти Холодницького щодо вимагання хабара, – джерело
Генпрокуратура закрила провадження проти очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Про це повідомляє видання Insider із посиланням на джерела в Генпрокуратурі.
Читайте також: Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Саме в рамках цього провадження НАБУ в березні й прослуховувало директора САП. І тоді з'ясувалося, що, окрім іншого, Холодницький тиснув на своїх підлеглих і попереджав підозрюваних про слідчі дії Антикорупційного бюро.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія звільнити Холодницького не наважилася, обмежилася тільки доганою. Хоча визнала, що той порушив законодавство. Підозру ж очільнику САП нібито і підготували, але так і не оголосили. А догану генпрокурор підписав лише два тижні тому.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росіїсьогодні, 19:01
-
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росіїсьогодні, 18:01
-
Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угодисьогодні, 17:03
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: Український форвард перейшов у європейський клуб, зірка АПЛ офіційно став гравцем МЮ11 липня 2017 , 07:30