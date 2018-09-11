Луценко запевнив, що слідчі не прослуховували журналістку Седлецьку

Слідство у справі про розголошення таємниці досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником не прослуховувало журналістку програми "Схеми" Наталію Седлецьку та інших журналістів до рішення суду про доступ до їх телефонів.

Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю "Цензор. НЕТ".

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За його словами, слідство запросило доступ до телефону Седлецької, щоб визначити дату зустрічі з Ситником, на якій той зачитав журналістам матеріали прокурору Костянтину Кулику, зокрема розшифровку розмов його цивільної дружини. При цьому, за словами генпрокурора, мобільному оператору необхідно використовувати 14 параметрів, в тому числі мати доступ до дзвінків і повідомлень.

"Я стверджую, що в межах цього судового рішення ми просимо від "Київстару" тільки одне: час перебування в конкретній "соті". Протягом 17 місяців. Де за цей час були журналісти, крім цього місця, – нас не цікавить", – наголосив Луценко.

Я також категорично заперечую, що ми вже когось слухали, а зараз нібито лише хочемо легалізувати. Слідство не цікавить нічого з їх журналістської діяльності, тільки дата перебування в приміщенні, де сталося розголошення негласних слідчих дій,

– додав генпрокурор.

До слова, напередодні Парламентська асамблея Ради Європи закликала українську владу забезпечити дотримання прав журналістки Наталії Седлецької на конфіденційність джерел.