17:02
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Луценко заявив про припинення будівництва в Одесі: що відбувається у місті

      298
      Що відбувається із забудовами в Одесі після заяви Луценка
      Що відбувається із забудовами в Одесі після заяви Луценка / Думская/Ілюстрація

      4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці на місяць зупинять роботи на усіх будівництвах в Одесі, аби перевірити їхню законність.

      Такою гучною заявою генпрокурор відзначився під час наради керівників правоохоронних відомств в Одесі після сутичок, що стались біля скандальної забудови в курортному районі міста.

      Читайте також: Одеський табір "Вікторія", у якому під час пожежі загинули діти, передали військовим

      29 листопада кільканадцять молодиків накинулись на людей, які протестували проти будівництва багатоповерхового житлового комплексу на Гагарінському плато в Аркадії.

      Нападники побили мітингувальників кийками і застосували сльозогінний газ.

      Я попросив губернатора і міністра внутрішніх справ в рамках їхніх повноважень зупинити все будівництво і здійснити перевірки. У кого немає хоча б одного дозвільного документа, той не працюватиме. Те ж стосується й тих, хто використовує нелегальні методи отримання дозволів та "тітушок". Ми розмежуємо тих, хто будує чесно і тих, хто незаконно,
      – заявив Луценко.

      Представники ринку нерухомості Одеси розповіли, що відбувається у місті після гучної заяви генпрокурора.

      Керівник групи компаній "Рів'єра девелопмент" Михайло Партикевич, яка на сьогодні будує в Одесі та області 12 об'єктів, пояснив, як виконується вказівка генпрокурора.

      Дивіться також: Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік

      "За законодавством, перевірка будівельних об'єктів здійснюється без зупинки їхньої господарської діяльності. Тільки у разі виявлення порушення інспекція ДАБК (Державна архітектурно-будівельна інспекція, – ред.) має право зупинити незаконне будівництво. Тому, думаю, що сумлінні забудовники не постраждають від перевірок, а в сумі вони становлять приблизно 80% ринку новобудов Одеси", – цитує Партикевича портал Domik.ua.

      На його переконання, якщо перевірка законності забудов в Одесі проводитиметься у встановлених законом рамках, мала б мати скоріше позитивні наслідки, аніж навпаки. За словами забудовника, на сьогодні роботи на усіх будівельних майданчиках Одеси тривають без змін.

      Читайте також:
      Теги: Новини України Будівництво Розслідування Юрій Луценко Новини Одеси Скандальні забудови Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 6
      Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      сьогодні , 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      Марта Вересюк 321
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сьогодні , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 2151
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2227
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      349
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Транспорт майбутнього: розробники надрукували на 3D-принтері незвичайний автобус
      22 червня 2016 , 00:09
      Відео-огляд електричного кросовера Mercedes-Maybach
       6 серпня , 13:00
      Призер ЧС-2018 прокоментував переїзд у Європу
       6 серпня , 18:33
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук