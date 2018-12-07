Луценко заявив про припинення будівництва в Одесі: що відбувається у місті

4 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці на місяць зупинять роботи на усіх будівництвах в Одесі, аби перевірити їхню законність.

Такою гучною заявою генпрокурор відзначився під час наради керівників правоохоронних відомств в Одесі після сутичок, що стались біля скандальної забудови в курортному районі міста.

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29 листопада кільканадцять молодиків накинулись на людей, які протестували проти будівництва багатоповерхового житлового комплексу на Гагарінському плато в Аркадії.

Нападники побили мітингувальників кийками і застосували сльозогінний газ.

Я попросив губернатора і міністра внутрішніх справ в рамках їхніх повноважень зупинити все будівництво і здійснити перевірки. У кого немає хоча б одного дозвільного документа, той не працюватиме. Те ж стосується й тих, хто використовує нелегальні методи отримання дозволів та "тітушок". Ми розмежуємо тих, хто будує чесно і тих, хто незаконно,

– заявив Луценко.

Представники ринку нерухомості Одеси розповіли, що відбувається у місті після гучної заяви генпрокурора.

Керівник групи компаній "Рів'єра девелопмент" Михайло Партикевич, яка на сьогодні будує в Одесі та області 12 об'єктів, пояснив, як виконується вказівка генпрокурора.

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"За законодавством, перевірка будівельних об'єктів здійснюється без зупинки їхньої господарської діяльності. Тільки у разі виявлення порушення інспекція ДАБК (Державна архітектурно-будівельна інспекція, – ред.) має право зупинити незаконне будівництво. Тому, думаю, що сумлінні забудовники не постраждають від перевірок, а в сумі вони становлять приблизно 80% ринку новобудов Одеси", – цитує Партикевича портал Domik.ua.

На його переконання, якщо перевірка законності забудов в Одесі проводитиметься у встановлених законом рамках, мала б мати скоріше позитивні наслідки, аніж навпаки. За словами забудовника, на сьогодні роботи на усіх будівельних майданчиках Одеси тривають без змін.