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      Луценко заявив про відбиття рейдерської атаки на Київщині

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      Юрій Луценко
      Юрій Луценко / Getty Images

      Силами Генпрокуратури та поліції 31 травня вдалося відбити рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині. Воно стало об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів і "тітушок".

      Зловмисників вдалося затримати, а також – арештувати майно, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

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      Але це ще раз свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік,
      – наголосив очільник ГПУ.

      Він також опублікував відео, в якому розповів, що найкращим методом боротьби з корупцією в Україні, є "закривати" джерела корупції, а не тільки саджати самих корупціонерів.

      За даними Луценка, за останні 3 роки в Україні було ухвалено 2876 вироків щодо корупціонерів і повернуто від них до держбюджету 125 мільярдів гривень.

      Генпрокурор назвав 4 корупційні джерела, які, на його думку, вдалося "прикрити" в останні роки. Це – зловживання у сфері державних закупівель, у сфері "Нафтогазу", розкрадання ПДВ, отриманого за експортні контракти, а також непрозорий доступ до ліцензій.

      Однак залишилися ще 3 великі проблеми, які спричиняють корупцію: надто багато підприємств державного сектора, митниця, 30% доходів від якої перебуває в тіні та рейдерство.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України ГПУ Юрій Луценко Кримінальні новини Новини Києва Корупція Поліція
      Джерело: 24 канал
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