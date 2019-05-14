17:25
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Лещенка викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру

      909 Читать новость на русском
      Лещенка загрожує підозра за розголошення даних досудового слідства
      Лещенка загрожує підозра за розголошення даних досудового слідства / Facebook-сторінка Сергія Лещенка

      Українського нардепа Сергія Лещенка викличуть на допит до Генпрокуратури та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

      Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко та зачитав старі дописи Лещенка у Facebook, у яких нардеп нібито сам визнає своє втручання у вибори президента США у 2016 році.

      Читайте також: Манафорт визнав, що отримав від "Партії регіонів" 17 мільйонів доларів

      Дані про "чорну бухгалтерію" Лещенко отримав від своїх джерел у ГПУ та опублікував, уже будучи нардепом. А Луценко переконаний, що свої публікації Лещенко робив у статусі журналіста.

      Луценко також назвав Лещенка "політичним скунсом", який нібито разом з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником впливав на вибори у США, коли публікував інформацію про "амбарну книгу Януковича".

      Реагуючи на звинувачення Луценка, Лещенко закликав журналістів прийти на брифінг о 17:00.

      Що відомо про "чорну бухгалтерію", дані з якої опублікував Лещенко?

      У 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або ще "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Варто уточнити, що Манафорт очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

      Читайте також: Хто був посередником між Манафортом і Януковичем: Лещенко розповів деталі

      Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Він також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      Трамп Манафорт вибори президента США 2016 чорна бухгалтерія партії регіонів
      Трамп і Манафорт під час президентської кампанії у США у 2016 році

      У березні Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. Згодом Манафорту висунули нові звинувачення за 16-ма пунктами. Вони стосуються можливої причетності Манафорта до фальсифікації робочих документів для отримання мільйонів доларів за кредитами.

      У Трампа Лещенка звинуватили у втручанні в американські вибори

      Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані – нещодавно назвав Лещенка ворогом американського лідера в оточені обраного президентом України Володимира Зеленського. За словами Джуліані, Лещенко нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".

      Читайте також: Зеленського намагаються втягнути у внутрішній конфлікт в США, – американські ЗМІ

      Джуліані Трамп США втручання у вибори Лещенко
      Адвокат президента США Рудольф Джуліані та сам президент Дональд Трамп

      До речі, Джуліані планував прибути в Україну, щоб зустрітися з Зеленським та переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії Burisma Hodling. Проти компанії вели слідство щодо ймовірного відмивання грошей, але справу закрили.

      Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року.

      Але Джуліані скасував свій візит і назвав причиною цього виснажливі атаки і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках – ворогами США.

      Що на це каже Лещенко?

      Лещенко заявив, що такі заяви Джуліані свідчать про вплив Луценка, який нібито вводить в оману адвоката Трампа, бо хоче втриматися на посаді генпрокурора.

      Луценко маніпулює справою Байдена (сина екс-віце-президента США Гантера) та компанії Burisma, щоб американці допомогли йому втримати владу, тому що сам він зганьбився і не має куди йти після того, як його бос Порошенко програв вибори минулого місяця,
      – переконаний нардеп.

      Лещенко заявив, що саме тому Луценко стверджує, що має докази порушень, до яких причетний Байден.

      Лещенко Луценко втручання вибори США чорна бухгалтерія Партія регіонів
      Лещенко переконує, що заяви адвоката Трампа є наслідком впливу Луценка

      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      47093
      Теги: Вибори у США Пол Манафорт Дональд Трамп Новини України Новини політики Сергій Лещенко ГПУ Юрій Луценко "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 864
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 41
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      452
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 256
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1351
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук