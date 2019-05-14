Лещенка викличуть на допит у ГПУ та можуть вручити підозру

Українського нардепа Сергія Лещенка викличуть на допит до Генпрокуратури та можуть вручити підозру за розголошення даних досудового слідства у справі про "чорну касу" "Партії регіонів".

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко та зачитав старі дописи Лещенка у Facebook, у яких нардеп нібито сам визнає своє втручання у вибори президента США у 2016 році.

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Дані про "чорну бухгалтерію" Лещенко отримав від своїх джерел у ГПУ та опублікував, уже будучи нардепом. А Луценко переконаний, що свої публікації Лещенко робив у статусі журналіста.

Луценко також назвав Лещенка "політичним скунсом", який нібито разом з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником впливав на вибори у США, коли публікував інформацію про "амбарну книгу Януковича".

Реагуючи на звинувачення Луценка, Лещенко закликав журналістів прийти на брифінг о 17:00.

Що відомо про "чорну бухгалтерію", дані з якої опублікував Лещенко?

У 2016 році Лещенко опублікував "чорну книгу" або ще "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" – список секретних платежів, зроблених партією голові виборчого штабу республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Варто уточнити, що Манафорт очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

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Манафорт заробив в Україні у ролі політичного консультанта 60 мільйонів доларів. Він також був центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.



Трамп і Манафорт під час президентської кампанії у США у 2016 році

У березні Манафорта засудили у США за шахрайство в податковій і банківській сферах до майже 4 роки в'язниці та ще – до 3,5 років за звинуваченнями у змові, пов'язаній з його діяльністю в Україні. Згодом Манафорту висунули нові звинувачення за 16-ма пунктами. Вони стосуються можливої причетності Манафорта до фальсифікації робочих документів для отримання мільйонів доларів за кредитами.

У Трампа Лещенка звинуватили у втручанні в американські вибори

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані – нещодавно назвав Лещенка ворогом американського лідера в оточені обраного президентом України Володимира Зеленського. За словами Джуліані, Лещенко нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".

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Адвокат президента США Рудольф Джуліані та сам президент Дональд Трамп

До речі, Джуліані планував прибути в Україну, щоб зустрітися з Зеленським та переконати його продовжити розслідування в інтересах Білого дому. Це розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори США та щодо участі сина екс-віце-президента Джозефа Байдена в роботі української газової компанії Burisma Hodling. Проти компанії вели слідство щодо ймовірного відмивання грошей, але справу закрили.

Проте американські журналісти були переконані, що адвокат Трампа так намагався допомогти лідерові США у президентській кампанії 2020 року.

Але Джуліані скасував свій візит і назвав причиною цього виснажливі атаки і те, що в Україні йому доведеться опинитись у середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках – ворогами США.

Що на це каже Лещенко?

Лещенко заявив, що такі заяви Джуліані свідчать про вплив Луценка, який нібито вводить в оману адвоката Трампа, бо хоче втриматися на посаді генпрокурора.

Луценко маніпулює справою Байдена (сина екс-віце-президента США Гантера) та компанії Burisma, щоб американці допомогли йому втримати владу, тому що сам він зганьбився і не має куди йти після того, як його бос Порошенко програв вибори минулого місяця,

– переконаний нардеп.

Лещенко заявив, що саме тому Луценко стверджує, що має докази порушень, до яких причетний Байден.



Лещенко переконує, що заяви адвоката Трампа є наслідком впливу Луценка