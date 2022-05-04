Львів атакували з Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками, – ОВА

Увечері, 3 травня, росіяни здійснили масований ракетний обстріл території України. Влучили ракети й у Львів.

Останні новини про ситуацію повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький під час брифінгу. Він розповів, звідки саме летіли ворожі ракети, повідомляє 24 канал.

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Ракетний удар по Львову був зі сторони Каспійського моря. Його здійснили зі стратегічних бомбардувальників. Якщо брати Львівську область, то протиповітряна оборона зафіксувала 6 ракет, 2 з яких збили,

– каже голова ОВА.

За його словами, три ракети влучили в електричні підстанції залізної дороги.

Перший удар по Закарпаттю

Як відомо, вперше ракета влучила на територію Закарпатської області. Постраждала також підстанція на залізниці одного з сіл.

За словами Козицького, одна з шести ракет, саме пролетіла Львівську область і далі влучила в Закарпатську область.

"Це був спрямований удар по ланцюжках постачання, в тому числі й гуманітарної допомоги зі сторони заходу на схід. Зараз відомо про двох постраждалих легкого ступеня. Удари для підстанцій були критичні, є затримка руху потягів", – розповів Максим Козицький.

Що відомо про обстріли Львова 3 травня

Росіяни завдали ракетного удару під вечір. Максим Козицький інформував, що через атаку росіян 85 тисяч будинків з 12 населених пунктів лишилися без світла. Є постраждалі, життю яким нічого не загрожує. Їх під час обстрілу ударною хвилею відкинуло до стіни.

Наслідки атаки ліквідовують досі. Мер Львова Андрій Садовий розповідав, що ударна хвиля добряче зачепила великий гаражний кооператив у одному з районів міста. Там повилітали вікна та двері. У церкві повилітали всі вітражі, а в гаражах повиривало замки та повідчиняло двері.

Загалом під час масованого обстрілу України 3 травня російські окупанти запустили 18 ракет. Інфрастуктуру пошкодили в Дніпропетровській, Кіровоградській, Львівській, Вінницькій, Київській, Одеській, Закарпатській областях. За словами мера Львова, місто сильно постраждало: перебої зі світлом, водою, інтернетом та мобільним зв'язком.

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