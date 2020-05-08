Львів готовий бути пілотним містом, – Садовий до Саакашвілі про його комітет реформ

Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ. Львів готовий стати пілотним майданчиком для тих реформ, які буде впроваджувати Саакашвілі.

З відповідною пропозицією до Саакашвілі звернувся міський голова Львова Андрій Садовий в прямому ефірі програми "Свобода слова", пише 24 канал.

Важливо Саакашвілі відверто розповів, навіщо він Зеленському і хто був проти нього як віцепрем'єра

"Якщо проаналізувати останні 20-25 років в пострадянському просторі, то де відбулися позитивні зміни в демократичних країнах – це країни Балтії та Грузія. Міхеїлу Саакашвілі це вдалося, незважаючи ні на що. І ми віримо, що будуть успіхи в України, і ми готові підставити плече. Я розумію, що Саакашвілі буде займатися реформами у всій країні. Але, мабуть, буде стояти питання якогось пілотного майданчика. Львів готовий бути пілотним містом, де давайте відкатати ті чи інші успішні моделі, щоб потім їх можна було реалізовувати для всієї України", – заявив Андрій Садовий.

Мер Львова додав, що він особисто давно знайомий з Саакашвілі, і між ними є довіра, завдяки якій "можна зробити все можливе і навіть неможливе".

Андрія Садового підтримав і депутат Святослав Вакарчук.

"Будь-який хороший мер мав би зробити так, щоб його місто було пілотним майданчиком. Вони всі (мери Львова, Києва та Дніпра) займаються своїми містами. І зараз, під час епідемії, ми бачимо як вони достатньо ефективно беруть на себе ту відповідальність, яку має брати на себе уряд", – заявив Святослав Вакарчук.

Що відомо про призначення Саакашвілі

7 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі. Раніше Саакашвілі хотіли призначити віцепрем’єром з питань реформ. Утім, подання про призначення відкликали з Верховної Ради.



Відтепер в обов'язки Міхеїла Саакашвілі на посаді входить: