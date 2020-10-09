Львів представив свої напрацювання у сфері розумних технологій 8 жовтня на Kyiv Smart City Forum. Місто здобуло перемогу у 3 номінаціях: "Найкраще мобільне місто", "Найкраще екологічне місто" та "Найкраще архітектурне місто".

У конкурсі брали участь понад 100 міст України. У кожній номінації на Kyiv Smart City Forum обирали переможців у 2 категоріях: міста до та понад 100 тисяч жителів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Зокрема, на Kyiv Smart City Forum переможців визначали за критеріями:

"Найкраще мобільне місто" – перевезення, громадський транспорт, каршерінг, розвиток електро- та велоінфраструктури міста;

"Найкраще екологічне місто" – впровадження прогресивних екотехнологій, розумне поводження з відходами;

"Найкраще архітектурне місто" – успішне впровадження розумних систем в архітектурі та містобудуванні.

Коментар Садового щодо перемоги Львова на Kyiv Smart City Forum

З-поміж 100 міст України наше місто визнали: найбільш мобільним (маємо багато нового комфортного громадського транспорту, розвиваємо велоінфраструктуру), найкращим екологічним містом (про компост органічних відходів і будівництво заводу вже знають всі), найкращим архітектурним містом (ми бережемо нашу архітектурну спадщину і розвиваємо нові проєкти),

– написав у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

Мер міста також подякував львівському управлінню ІТ, бо без їхньої роботи "цих перемог не було б".