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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Львів розробляє програму відновлення міста після карантину на 2 роки: що вона передбачає

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Скасування карантину у Львові: програма
Скасування карантину у Львові: програма / Unsplash

Львівська міська рада разом з епідеміологами, науковцями та підприємцями розробила програму відновлення "Львів завтра". Вона допоможе місту вийти з карантину та зменшити негативні наслідки пандемії.

Програма "Львів завтра"

Ця програма має на меті знизити прояви негативних наслідків COVID-19 у Львові, а також допомогти місту повернутися до звичного життя. Термін реалізації програми складатиме 2 роки. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Важливо Садовий хоче скоротити 30% депутатів Львівської міської ради: деталі

Програму презентували та підтримали на засіданні виконавчого комітету 22 травня.

Ми провели багато дискусій, зібрали багато думок, тому ця програма є живою. Цю програму ми доопрацьовуватимемо з депутатським корпусом, триматимемо її живою, бо життя змінюється. Частину заходів цієї програми ми вже реалізовуємо, тут не можливо зупинитись,
– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Він пояснив, що у Львові понад 50% підприємств заявили про зниження доходів. Окрім того є і психологічна складова. Як зауважив Садовий, багато мешканців відчувають психологічну невизначеність, що може негативно впливати на загальний стан здоров'я людини.

За результатами дослідження, приблизно 60% підприємств можуть перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

Принципи роботи програми

  • Масове тестування – найефективніший спосіб раннього виявлення хворих.
  • Максимальне підтримання віддаленої роботи.
  • Високі стандарти загальної й особистої гігієни мають лишатися, зокрема й масковий режим.
  • Диджиталізація має бути максимально прискореною.
  • Витримка дистанції.
  • Влада має забезпечити правдиву і своєчасну інформацію.
  • Побудова каналів для можливості використання колективного інтелекту.
  • Постійно контролювати та стежити за можливою "другою хвилею".

Пріоритетом на сьогодні є підтримка лікарів та критичної інфраструктури. Вже потім ми можемо говорити про дозовані кроки, аби не допустити збільшення кількості захворілих над спроможністю медичної системи,
– підсумував Садовий.

Він закликав мешканців подавати свої ідеї до програми та пропозиції щодо того, що зараз можна робити для виходу з кризи.

Увага! Повний текст програми ви можете прочитати за посиланням. 

Послаблення карантину у Львові: що відомо

  • З 22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Однак не у всіх областях можуть розпочатися послаблення.
  • Раніше у Львові заявили про те, що не можуть послабити карантин 22 травня. Адже у місті фіксують високий рівень захворюваності.
  • Питання буде детально обговорювати міський штаб з ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу у Львові.
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Львова Андрій Садовий
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