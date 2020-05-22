Львів розробляє програму відновлення міста після карантину на 2 роки: що вона передбачає

Львівська міська рада разом з епідеміологами, науковцями та підприємцями розробила програму відновлення "Львів завтра". Вона допоможе місту вийти з карантину та зменшити негативні наслідки пандемії.

Програма "Львів завтра"

Ця програма має на меті знизити прояви негативних наслідків COVID-19 у Львові, а також допомогти місту повернутися до звичного життя. Термін реалізації програми складатиме 2 роки. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

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Програму презентували та підтримали на засіданні виконавчого комітету 22 травня.

Ми провели багато дискусій, зібрали багато думок, тому ця програма є живою. Цю програму ми доопрацьовуватимемо з депутатським корпусом, триматимемо її живою, бо життя змінюється. Частину заходів цієї програми ми вже реалізовуємо, тут не можливо зупинитись,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Він пояснив, що у Львові понад 50% підприємств заявили про зниження доходів. Окрім того є і психологічна складова. Як зауважив Садовий, багато мешканців відчувають психологічну невизначеність, що може негативно впливати на загальний стан здоров'я людини.

За результатами дослідження, приблизно 60% підприємств можуть перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

Принципи роботи програми

Масове тестування – найефективніший спосіб раннього виявлення хворих.

Максимальне підтримання віддаленої роботи.

Високі стандарти загальної й особистої гігієни мають лишатися, зокрема й масковий режим.

Диджиталізація має бути максимально прискореною.

Витримка дистанції.

Влада має забезпечити правдиву і своєчасну інформацію.

Побудова каналів для можливості використання колективного інтелекту.

Постійно контролювати та стежити за можливою "другою хвилею".

Пріоритетом на сьогодні є підтримка лікарів та критичної інфраструктури. Вже потім ми можемо говорити про дозовані кроки, аби не допустити збільшення кількості захворілих над спроможністю медичної системи,

– підсумував Садовий.

Він закликав мешканців подавати свої ідеї до програми та пропозиції щодо того, що зараз можна робити для виходу з кризи.

Увага! Повний текст програми ви можете прочитати за посиланням.

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