Львів розробляє програму відновлення міста після карантину на 2 роки: що вона передбачає
Львівська міська рада разом з епідеміологами, науковцями та підприємцями розробила програму відновлення "Львів завтра". Вона допоможе місту вийти з карантину та зменшити негативні наслідки пандемії.
Програма "Львів завтра"
Ця програма має на меті знизити прояви негативних наслідків COVID-19 у Львові, а також допомогти місту повернутися до звичного життя. Термін реалізації програми складатиме 2 роки. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.
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Програму презентували та підтримали на засіданні виконавчого комітету 22 травня.
Ми провели багато дискусій, зібрали багато думок, тому ця програма є живою. Цю програму ми доопрацьовуватимемо з депутатським корпусом, триматимемо її живою, бо життя змінюється. Частину заходів цієї програми ми вже реалізовуємо, тут не можливо зупинитись,
– зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Він пояснив, що у Львові понад 50% підприємств заявили про зниження доходів. Окрім того є і психологічна складова. Як зауважив Садовий, багато мешканців відчувають психологічну невизначеність, що може негативно впливати на загальний стан здоров'я людини.
За результатами дослідження, приблизно 60% підприємств можуть перевести своїх працівників на дистанційну роботу.
Принципи роботи програми
- Масове тестування – найефективніший спосіб раннього виявлення хворих.
- Максимальне підтримання віддаленої роботи.
- Високі стандарти загальної й особистої гігієни мають лишатися, зокрема й масковий режим.
- Диджиталізація має бути максимально прискореною.
- Витримка дистанції.
- Влада має забезпечити правдиву і своєчасну інформацію.
- Побудова каналів для можливості використання колективного інтелекту.
- Постійно контролювати та стежити за можливою "другою хвилею".
Пріоритетом на сьогодні є підтримка лікарів та критичної інфраструктури. Вже потім ми можемо говорити про дозовані кроки, аби не допустити збільшення кількості захворілих над спроможністю медичної системи,
– підсумував Садовий.
Він закликав мешканців подавати свої ідеї до програми та пропозиції щодо того, що зараз можна робити для виходу з кризи.
Увага! Повний текст програми ви можете прочитати за посиланням.
Послаблення карантину у Львові: що відомо
- З 22 травня в Україні стартує другий етап послаблення карантину. Однак не у всіх областях можуть розпочатися послаблення.
- Раніше у Львові заявили про те, що не можуть послабити карантин 22 травня. Адже у місті фіксують високий рівень захворюваності.
- Питання буде детально обговорювати міський штаб з ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу у Львові.