Інцидент трапився 29 липня. На місце події викликали поліцію.
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Розплющував очі
- Телеграм "Одесса INFO" пише, чоловікові стало погано, коли він зайшов у воду.
- Померлий – львів'янин. Йому – приблизно 56 років.
- Ймовірно, він помер від серцевого нападу.
- Рятувальників на поміч викликали родичі чоловіка.
- Туриста відкачували приблизно годину. Він навіть кілька разів розплющував очі.
- У коментарях під дописом люди обурюються, чому так довго не було швидкої.
У Чорноморську на пляжі помер львів'янин від серцевого нападу / Фото з телеграму "Одесса INFO"
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