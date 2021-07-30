Під час відпочинку під Одесою помер львів'янин, якого відкачували понад годину

30 липня 2021 , 11:01
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Джерело:

Муніципальна варта Одещини

На пляжі To go в Чорноморську на Одещині одному із відпочивальників стало погано. Рятувальники протягом години надавали невідкладну допомогу. Проте чоловік помер. У місцевому телеграм-каналі зазначають, що він був зі Львова.

Інцидент трапився 29 липня. На місце події викликали поліцію.

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Розплющував очі

  • Телеграм "Одесса INFO" пише, чоловікові стало погано, коли він зайшов у воду.
  • Померлий – львів'янин. Йому – приблизно 56 років.
  • Ймовірно, він помер від серцевого нападу.
  • Рятувальників на поміч викликали родичі чоловіка.
  • Туриста відкачували приблизно годину. Він навіть кілька разів розплющував очі. 
  • У коментарях під дописом люди обурюються, чому так довго не було швидкої.


У Чорноморську на пляжі помер львів'янин від серцевого нападу / Фото з телеграму "Одесса INFO"

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Автор: Марта Кушка