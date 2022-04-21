Про це розповіла генпрокурорка України Ірина Венедіктова. Перша група фахівців вже прибула до Києва.

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В Україну прибули словацькі криміналісти

Венедіктова розповіла, що у першій групі експертів зі Словаччини є поліцейські, судово-медичні експерти та антрополог.

Вони поділяться своїм часом, знаннями та досвідом, працюючи в спільних групах з українськими колегами. В Україні за час повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7600 воєнних злочинів рф і підтримка світу в зборі доказів – надзвичайно потрібна,

– зауважила генпрокурорка.

Вона додала, що зараз на Київщині працює місія представників французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки.

"Також в Україні команда Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Робота іноземних фахівців – це і знак відкритості України", – зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка підсумувала, що мета абсолютно прозора – ретельно розслідувати кожен воєнний злочин Росії, аби притягнути винних до відповідальності.

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