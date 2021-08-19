Інцидент трапився поблизу бази відпочинку "Подолянка". Жінка послизнулась і невдало впала.

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На Львівщині туристка з Дніпра зламала ногу

  • О 15:39 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Волосянка поблизу бази відпочинку "Подолянка" травмувалася жінка.
  • Постраждалою була 51-річна жителька Дніпра.
  • Вона впала у лісі, внаслідок чого отримала відкритий перелом лівої ноги.
  • До місця події негайно скерували співробітників ДСНС.
  • Рятувальники надали туристці домедичну допомогу та транспортували її до карети швидкої.
  • Надзвичайники у коментарі ZAXID.NET розповіли, що напередодні інциденту дощило, тож стежки та дороги були розмитими та слизькими. Тому жінка послизнулась.
  • Вона травмувалась у важкодоступному місці, тож рятувальникам довелось нести її на ручних ношах майже 300 метрів.

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
Жителька Дніпра травмувалась у лісі / Фото ДСНС Львівщини

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
У жінки був відкритий перелом ноги / Фото ДСНС Львівщини

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
Постраждалу госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини