У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки

Інцидент трапився поблизу бази відпочинку "Подолянка". Жінка послизнулась і невдало впала.
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На Львівщині туристка з Дніпра зламала ногу
- О 15:39 рятувальникам надійшло повідомлення, що в селі Волосянка поблизу бази відпочинку "Подолянка" травмувалася жінка.
- Постраждалою була 51-річна жителька Дніпра.
- Вона впала у лісі, внаслідок чого отримала відкритий перелом лівої ноги.
- До місця події негайно скерували співробітників ДСНС.
- Рятувальники надали туристці домедичну допомогу та транспортували її до карети швидкої.
- Надзвичайники у коментарі ZAXID.NET розповіли, що напередодні інциденту дощило, тож стежки та дороги були розмитими та слизькими. Тому жінка послизнулась.
- Вона травмувалась у важкодоступному місці, тож рятувальникам довелось нести її на ручних ношах майже 300 метрів.
Жителька Дніпра травмувалась у лісі / Фото ДСНС Львівщини
У жінки був відкритий перелом ноги / Фото ДСНС Львівщини
Постраждалу госпіталізували / Фото ДСНС Львівщини