Львів переходить у червону зону

27 жовтня 2021 , 10:43

Джерело:

24 канал

Ситуація з коронавірусом у Львові та області постійно погіршується. Тому з 30 жовтня місто вирішили віднести до червоної зони карантину.

У червоній зоні опинився не лише Львів, а й область. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 жовтня. 

Зверніть увагу Ще 7 областей потрапили до червоної зони карантину

Правила червоної зони

Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:

  • роботи кафе та ресторанів,
  • ТРЦ,
  • кінотеатрів,
  • театрів,
  • непродовольчих ринків і магазинів,
  • спортзалів,
  • басейнів і фітнес-центрів,
  • закладів культури,
  • проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.

Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів, такий же відсоток персоналу закладів чи організаторів заходів є повністю вакцинованими від COVID-19.


Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Карантин у Львові: що повідомляли раніше

З 25 жовтня у Львівській області запровадили нові карантинні правила. Усі відвідувачі кафе, ресторанів, промислових ринків, ТРЦ, салонів краси мають мати з собою сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест (за 72 години до відвідування закладу).

Нові правила не поширювалися на продуктові магазини, супермаркети й аптеки. Такі ж обмеження запланували у Львові з 1 листопада.

Останні новини COVID-19 в Україні

  • За минулу добу, 25 жовтня, в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків зараження коронавірусом.
  • Відомо, що серед інфікованих 1 414 дітей та 338 медичних працівників.
  • До лікарень госпіталізували 2 939 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
  • На жаль, хвороба забрала життя ще 734 інфікованих – це найбільша кількість від початку пандемії. Натомість одужали 9 738 пацієнтів.
Автор: Марта Кушка