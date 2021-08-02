На Львівщині 23-річний чоловік напав на водія вантажівки з пістолетом і битою: фото

Зброю вилучили на експертизу. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Чоловік накинувся на водія вантажівки

Приблизно о 16:00 до правоохоронців за допомогою звернувся 47-річний житель Харкова.

Чоловік розповів, що поблизу пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", у селі Річки, невідомий пошкодив його вантажівку DAF.

Поліцейські встановили, що зловмисник вийшов з автівки "Волга" та почав погрожувати чоловікові предметом, схожим на пістолет.

Під час цього він лаявся, а потім дістав дерев'яну биту.

Чоловік розбив дзеркало заднього виду та решітку радіатора вантажівки постраждалого та втік з місця події.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний місцевий житель.

У його помешкання поліцейські знайшли та вилучили дерев'яну биту, предмет, схожий на пістолет, та інші речові докази.

Усі речі скерували на експертне дослідження.



23-річний чоловік напав на водія вантажівки / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.

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