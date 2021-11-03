Львівські лікарі врятували 3-річного хлопчика, який у Карпатах ледь не втратив палець

У Львові лікарі провели складну мікрохірургічну операцію 3-річному хлопчику та врятували йому палець. Він під час відпочинку у Карпатах запхав руку в січкарню.

Тимофієві повністю розірвало вказівний палець. Хлопчика привезли у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова.

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3-річному хлопчику вдалося врятувати палець

У лікарні розповіли, що нещодавно 3-річний Тимофій ледь не втратив палець через свою дитячу цікавість. Він разом із родиною відпочивав у Карпатах. Хлопчик бавився з другом і в якийсь момент запхав руку у січкарню.

Хлопчику майже повністю відірвало вказівного пальчика. У п'ятницю ввечері (29 жовтня – 24 канал) карета екстреної допомоги доставила маленького пацієнта до нас в лікарню,

– зазначили у медзакладі.

Фахівці 1 відділення Центру хірургії терміново провели дитині мікрохірургічне втручання – реконструкцію фаланги пальчика. Операцію виконали із застосуванням сучасного мікроскопа.

"Все тому, що нервові закінчення на фаланзі пальця надзвичайно дрібні. Лише уявіть – пальцевий нерв за розміром, як людська волосина", – додали лікарі.

На щастя, у 1 хірургічному відділенні є усі необхідні надсучасні технології для проведення глибоких спеціальних реконструкцій. Тож хлопчику відновили усі структури фаланги пальчика.

"Тимофійчик уже на амбулаторному лікуванні. Очікуємо загоєння ран", – зауважили у лікарні.

На хлопчика чекає тривале лікування з наступними коректувальними операціями. Однак наразі він вже вдома з батьками та молодшою сестричкою Софією.

Львівські лікарі провели хлопчику складну операцію: відео