Львівські медики зробили 5 трансплантацій за день: у якому стані перебувають пацієнти

У Львові 21 вересня 5 людям пересадили серце, легені, печінку та нирки. Директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук 23 вересня навідався до пацієнтів, щоб дізнатись, у якому стані вони перебувають.

Біля реципієнтів цілодобово чергують лікарі. Медики роблять усе можливе, щоб вони якнайшвидше здоровими поїхали додому.

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Усі пацієнти – стабільні

Самчук розповів, що всі 5 пацієнтів, яким 21 вересня зробили трансплантації, перебувають у стабільному стані.

Друга доба після трансплантації. Дякувати Богу, усі п'ятеро пацієнтів – серце, легені, нирки й печінка – стабільні. Біля них – цілодобово команди наших найкращих спеціалістів,

– зазначив лікар.

За словами Самчука, важливо не лише пересадити орган, а й зробити так, щоб пацієнт здоровим поїхав додому. Тому медики наразі посилено над цим працюють.

"Я ще раз дуже дякую усім, завдяки кому відбулися ці поки унікальні для України операції. І особливо – своєму колективу. Кожен з вас – герой свого часу. Своєю роботою ви не лише даєте людям шанс на життя, ви підіймаєте планку української медицини й, як сказав Борис Тодуров, створюєте імідж країни", – зауважив медик.

Самчук зауважив, що він дуже б хотів, щоб лікарям, які буквально живуть на роботі, рятуючи життя, дякував не лише він, а й головні люди нашої країни. До прикладу, президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Володимире Олександровичу, Денисе Анатолійовичу, Вікторе Кириловичу, дуже чекаємо на Вас у нашій Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова", – підсумував Самчук.

Дивіться відео з палати КЛШМД Львова:

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Хлопчик, якому пересадили серце, піднявся на ноги

Засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець розповіла, що 13-річний Максим – перша дитина в Україні, якій провели трансплантацію серця.

"У його грудях уже другу добу б'ється донорське серце. Макс першим серед дітей отримав його в Україні! Сьогодні він підвівся на ноги. Каже, політ нормальний. З мрій поки – швидше повернутися додому" – зазначила Заславець.

Вона додала, що маленький пацієнт також мріє мати багато підписників на своїй інстаграм-сторінці.

"Впевнена, в цьому ми йому точно можемо допомогти. Макс сьогодні уже зробив свій перший пост. І дуже чекає на наші реакції", – підсумувала Заславець.

Хлопчик приїхав у Львів на трансплантацію із села Зарудці, що на Волині. Він хворів від липня. Останній місяць Максим перебував у реанімації Волинського ОДТМО, а останні 2 тижні — у львівській лікарні. Стан хлопця був критичним і рахунок йшов на дні.

Дивіться фото, як львівські лікарі проводили трансплантації / Фото Олега Самчука