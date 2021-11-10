У Львові помер професор медуніверситету Іван Готь

Помер професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Іван Готь. Лікаря не стало на 80 році життя.

З 1992 року Іван Готь очолював кафедру хірургічної стоматології та щелепо-лицевої хірургії медуніверситету. Студенти, друзі та колеги згадують лікаря як людяну, доброзичливу та інтелігентну людину і великого професіонала своєї справи.

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Помер професор Львівського медуніверситету Іван Готь

Директор Центру стоматологічної імплантації та протезування "ММ", лікар-стоматолог Мирон Угрин розповів, що 9 листопада помер його колега, професор Львівського медуніверситету Іван Готь.

Відійшов у вічність мій вчитель, колега, друг професор Готь Іван Мирославович, світла людина, життєлюб, людина, яка підтримувала все передове в стоматології, зокрема дентальну імплантацію,

– зауважив лікар.

Іван Готь тривалий час був науковим консультантом та провідним спеціалістом в Центрі стоматологічної імплантації та протезування "ММ". За словами Угрина, лікар був душею цієї клініки.

"Ми всі сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким… Спочивайте з Богом, вчителю", – підсумував лікар.

Онука професора Софія Готь розповіла, що парастас відбудеться 10 листопада у каплиці на вулиці Пекарській. Чин похорону розпочнеться 11 листопада о 13:00 з тієї ж каплиці.

"Мій дідусик, мій рідненький, мій найдорожчий сьогодні відійшов у вічність…Неможливо передати словами біль втрати. Я тебе безмежно любила, вдячна за всю любов та працю, яку ти в мене вклав. Знаю, що тепер ти охоронятимеш мене з Небес…але сум переповнює моє серце", – мовиться у дописі дівчини.

24 канал висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлого. Світла пам'ять!



Софія та Іван Готь / Фото Софії Готь

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Коротка біографія Івана Готя

Іван Готь народився 13 травня 1942 року у селі Гаї на Львівщині.

У 1965 році він закінчив стоматологічний факультет Львівського медичного інституту, а в 1967 році – клінічну ординатуру на кафедрі хірургічної стоматології, де й залишився працювати асистентом.

У 1971 році Готь захистив кандидатську дисертацію. У 1976 році він здобув звання доцента, а в 1996 році – професора.

З 1992 року Готь очолював кафедру хірургічної стоматології та щелепо-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Професор є автором понад 200 наукових праць, 8 монографій, співавтором 2 авторських свідоцтв, 6 патентів України, 16 рацпропозицій.

Основний напрямок його наукових досліджень – лікування вроджених незрощень верхньої губи та піднебіння, онкологічні захворювання та відновна щелепо-лицева хірургія.

Під керівництвом вченого захистили 11 кандидатських і 1 докторську дисертацію.

Протягом 13 років Готь був деканом стоматологічного факультету.

Професор – член президії щелепо-лицевих хірургів України, співзасновник Асоціації черепо-щелепо-лицевих хірургів України та Асоціації стоматологів Львівщини.

Вчений був керівником Центру з надання допомоги дітям з вродженими вадами й пухлинами щелепо-лицевої ділянки, а також членом редакційних рад фахових видань.

За низку професійних успіхів Готя нагородили численними грамотами та подяками, відзнаками Верховної Ради України, Міністерства охорони здоров'я України.

У 2001 році Американський біографічний інститут відзначив професора як "Людину року".



Помер професор Львівського медуніверситету / Фото Мирона Угрина