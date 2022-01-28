Введення карантину поки скасували
У Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації повідомили, що повторно розглянуть це питання через тиждень.
Увага Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити до червоної зони
Члени Державної комісії ТЕБ і НС на сьогоднішньому засіданні прийняли рішення про відстрочку розгляду питання про введення у Львівській області "червоної" зони епіднебезпеки на один тиждень,
– йдеться в повідомленні.
Питання розглянуть знову через тиждень
Як заявив голова обласного Департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, протягом семи днів будуть відстежуватися показники захворюваності та госпіталізацій.
Наразі область перебуватиме у помаранчевому рівні епіднебезпеки.
Показники захворюваності на Львівщині перевищені
Нещодавно Львівщина наблизилась до червоної за двома показниками.
На Львівщині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Також в області є досить високий рівень госпіталізацій. Тому в регіоні з 26 січня суттєво посилили карантинні обмеження, зокрема:
- навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Це не поширюється на дитячі садочки та заклади професійної освіти.
- заборонено проведення будь-яких розважальних заходів і робота розважальних закладів;
- заповненість салону в громадському транспорті повинна бути не більшою ніж 50%.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу