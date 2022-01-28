Введення карантину поки скасували

У Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації повідомили, що повторно розглянуть це питання через тиждень.

Увага Ляшко назвав області, які незабаром можуть потрапити до червоної зони

Члени Державної комісії ТЕБ і НС на сьогоднішньому засіданні прийняли рішення про відстрочку розгляду питання про введення у Львівській області "червоної" зони епіднебезпеки на один тиждень,

– йдеться в повідомленні.

Питання розглянуть знову через тиждень

Як заявив голова обласного Департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, протягом семи днів будуть відстежуватися показники захворюваності та госпіталізацій.

Зверніть увагу! У департаменті наголосили, що повернуться до питання про переведення регіону в "червону" зону, якщо ситуація знову погіршиться.

Наразі область перебуватиме у помаранчевому рівні епіднебезпеки.

Показники захворюваності на Львівщині перевищені

Нещодавно Львівщина наблизилась до червоної за двома показниками.

На Львівщині стрімко зросла кількість хворих на коронавірус. Також в області є досить високий рівень госпіталізацій. Тому в регіоні з 26 січня суттєво посилили карантинні обмеження, зокрема:

навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Це не поширюється на дитячі садочки та заклади професійної освіти.

заборонено проведення будь-яких розважальних заходів і робота розважальних закладів;

заповненість салону в громадському транспорті повинна бути не більшою ніж 50%.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Довідка! Станом на 28 січня в Україні в червоній зоні карантину перебувають дві області – Івано-Франківська та Рівненська.