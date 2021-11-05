Трагічний інцидент трапився ще 30 жовтня. Однак розголосу він набув лише зараз.
До теми У Львові з вікна психоневрологічного диспансеру випала пацієнтка
Солдат вистрибнув з вікна казарми
Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що 30 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення, що на вулиці Стрийській знайшли тіло чоловіка без ознак життя.
Загиблим виявився 18-річний мешканець Харківської області. Він випав з вікна четвертого поверху. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство",
– додала Добровольська.
Трагедія трапилась приблизно о 12:00 на території військової частини Нацгвардії. За інформацією MyKharkov.info, солдат вистрибнув з вікна туалету.
Через 7 хвилин медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф почали реанімувати хлопця. Однак, на жаль, безрезультатно. О 12:14 вони зафіксували смерть солдата.
При поверхневому огляді тіла загиблого на його лівій руці знайшли напис "кремуйте". Ознак насильницької смерті експерти не виявили.
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Харкові двоє 19-річних хлопців 1 листопада наклали на себе руки. Один випадок трапився у Київському районі, другий – на Олексіївці.
- У Білій Церкві 30 жовтня загинув неповнолітній. Юнак зістрибнув з мосту на лобове скло вантажівки, яка проїжджала повз.
- У Нідерландах при загадкових обставинах померли близько 30 людей. Поліція припускає, що усі вони могли вживати невідомий порошок, який вкоротив їм віку.
- У Кривому Розі зранку 25 жовтня рятувальники допомогли поліції потрапити до квартири літніх людей. Подружжя вже давно не виходило на зв'язок. Їх обох знайшли мертвими.