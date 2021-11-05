У Львові з вікна казарми вистрибнув 18-річний солдат з Харківщини

З вікна казарми у Львові випав 18-річний юнак. На жаль, він отримав важкі травми. Медикам не вдалось врятувати солдата.

Трагічний інцидент трапився ще 30 жовтня. Однак розголосу він набув лише зараз.

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Солдат вистрибнув з вікна казарми

Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що 30 жовтня правоохоронцям надійшло повідомлення, що на вулиці Стрийській знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Загиблим виявився 18-річний мешканець Харківської області. Він випав з вікна четвертого поверху. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою "самогубство",

– додала Добровольська.

Трагедія трапилась приблизно о 12:00 на території військової частини Нацгвардії. За інформацією MyKharkov.info, солдат вистрибнув з вікна туалету.

Через 7 хвилин медики Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф почали реанімувати хлопця. Однак, на жаль, безрезультатно. О 12:14 вони зафіксували смерть солдата.

При поверхневому огляді тіла загиблого на його лівій руці знайшли напис "кремуйте". Ознак насильницької смерті експерти не виявили.

Коротко про останні подібні випадки в Україні

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