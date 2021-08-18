В оздоровчому комплексі на Львівщині отруїлись 17 дітей

У спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace в Хирові 17 серпня отруїлися 17 дітей. Серед постраждалих є жителі Києва та Кривого Рогу віком від 8 до 15 років.

Усіх дітей госпіталізували. Наразі фахівці з'ясовують, чим вони отруїлись.

До теми Їхали відпочивати в табір: в Росії у поїзді отруїлись щонайменше 50 дітей

В оздоровчому комплексі отруїлися 17 дітей

У спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, що розташований у Хирові Самбірського району, 17 серпня отруїлися 17 дітей з Києва та Кривого рогу. Попередній діагноз постраждалих – харчова інтоксикація.

Головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко-Тімко розповіла, що усі діти перебували у спортивно-оздоровчому комплексі організовано. 17 серпня до Самбірської лікарні госпіталізували 15 дітей, ще двоє потрапили до медзакладу вночі. Наймолодшому пацієнту 5 років, а найстаршому – 15.

Діти скаржилися на підвищення температури, блювоту та пронос. Станом на 6:00 18 серпня в інфекційному відділенні Самбірської ЦРЛ перебувають 17 хлопчиків та дівчаток. Стан пацієнтів – середньої важкості. Наразі причини інциденту з'ясовують працівники Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.