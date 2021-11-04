Палець 10-річного львів'янина застряг в обручці: до нього викликали рятувальників

Рятувальники 4 листопада допомогли 10-річному львів'янину. Хлопчик одягнув металеву обручку на палець і не зміг зняти.

Хлопчика відвезли до лікарні. Саме медики викликали рятувальників.

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Рятувальники вивільнили палець хлопця з обручки

О 5:03 рятувальникам надійшло повідомлення від працівників приймального відділення Міської дитячої лікарні. Вони розповіли, що у медзаклад потрапив 10-річний хлопчик. Він одягнув металеву обручку на палець і не зміг її зняти.

Лікарі попросили співробітників ДСНС про допомогу. На місце виклику негайно виїхали рятувальники. Вони за допомогою пилки по металу зняли обручку з пальця хлопця.

У ДСНС Львівщини звернулися до батьків з проханням слідкувати за своїми дітьми. Малюкам слід пояснювати елементарні правила безпеки, щоб уникнути подібних випадків.

Дивіться відео, як рятувальники вивільнили палець хлопчика з обручки: