Палець 10-річного львів'янина застряг в обручці: до нього викликали рятувальників
4 листопада 2021 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Львівщини
Рятувальники 4 листопада допомогли 10-річному львів'янину. Хлопчик одягнув металеву обручку на палець і не зміг зняти.
Хлопчика відвезли до лікарні. Саме медики викликали рятувальників.
До теми На Львівщині люди провалилися у 4-метрову яму
Рятувальники вивільнили палець хлопця з обручки
О 5:03 рятувальникам надійшло повідомлення від працівників приймального відділення Міської дитячої лікарні. Вони розповіли, що у медзаклад потрапив 10-річний хлопчик. Він одягнув металеву обручку на палець і не зміг її зняти.
Лікарі попросили співробітників ДСНС про допомогу. На місце виклику негайно виїхали рятувальники. Вони за допомогою пилки по металу зняли обручку з пальця хлопця.Важливо! У ДСНС Львівщини звернулися до батьків з проханням слідкувати за своїми дітьми. Малюкам слід пояснювати елементарні правила безпеки, щоб уникнути подібних випадків.
Дивіться відео, як рятувальники вивільнили палець хлопчика з обручки: