Погрожував вбити всю родину: на Львівщині суд покарав одесита-рекетира

У листопаді 2020 року в Червонограді затримали одесита. Він вимагав у чоловіка 100 тисяч гривень уявного боргу, погрожуючи вбивством сім'ї. Суд виніс рекетиру вирок.

Одесита затримали під час отримання частини "боргу". Йому загрожувало до 7 років за ґратами.

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Зловмисник вимагав у чоловіка 100 тисяч гривень

Торік 16 листопада за допомогою до правоохоронців звернувся житель Червонограда. Він розповів, що до нього протягом декількох днів телефонує невідомий чоловік та вимагає 100 тисяч гривень, які заявник буцімто заборгував. Окрім цього, зловмисник погрожував вбити чоловіка та його родину, якщо не отримає гроші.

Правоохоронці затримали чоловіка 24 листопада під час передачі частини "боргу" – 53 тисяч гривень та 500 доларів. Рекетиром виявився 43-річний одесит.



Одесит вимагав у чоловіка повернути уявний борг / Фото поліції Львівщини

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Суд виніс зловмиснику вирок

Одеситові повідомили про підозру у вимаганні грошей. За цей злочин зловмиснику загрожувало від 3 до 7 років у в'язниці.

Радехівський районний суд у вересні 2021 року підтримав позицію прокурорів Червоноградської окружної прокуратури. Він визнав обвинуваченого винним. Зловмиснику призначили покарання – 3 роки за ґратами.



Зловмисник проведе 3 роки за ґратами / Фото поліції Львівщини