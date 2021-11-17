Померла відома письменниця з Львівщини Неля Шейко-Медведєва

Померла відома драматургиня Неля Шейко-Медведєва. Письменниці не стало на 75 році життя.

Неля Шейко-Медвєдєва народилася 25 жовтня 1947 року в Бориславі. У творчому доробку письменниці – понад 40 п'єс для дітей та юнацтва, прозових і поетичних книжок.

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Померла відома письменниця з Львівщини

У Київській організації Національної спілки письменників України розповіли, що померла відома письменниця з Львівщини Неля Шейко-Медвєдєва.

Друзі, колеги, Київська організація НСПУ з жалем і скорботою повідомляє – померла українська письменниця (драматург, поетеса, прозаїк, літературний критик) Неля Шейко-Медвєдєва. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким спочилої!,

– мовиться у повідомленні.

Наразі причина смерті письменниці – невідома. Також поки не повідомили часу прощання та чину похорону.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним померлої.



Померла драматургиня Неля Шейко-Медведєва / Фото Київська організація НСПУ

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Коротка біографія Нелі Шейко-Медведєвої

Неля Шейко-Медведєва народилася 25 жовтня 1947 року в Бориславі, що на Львівщині.

Після закінчення школи зі срібною медаллю вона вступила на вечірнє відділення хімічного факультету Львівського політехнічного інституту.

Шейко-Медведєва працювала кресляркою в КБ заводу "Електрон" та техніком-хіміком в Інституті геології та геохімії НАН України.

Вона закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

Після цього письменниця працювала в рідному університеті літературним працівником газети "За радянську науку" та асистентом кафедри української літератури.

У 1980 році вона захистила кандидатську дисертацію.

З 1985 року Шейко-Медведєва проживала в Києві. Наступного року вона стала членкинею Національної спілки письменників України.

Письменниця – авторка понад 40 п'єс для дітей та юнацтва, а також прозових і поетичних книжок.

Більшість з них поставили в драматичних театрах України.

П'єси Шейко-Медведєвої також увійшли до шкільних програм з української літератури для 4 і 5 класів.

Текст допису Київської організації НСПУ:

Друзі, колеги, Київська організація НСПУ з жалем і скорботою повідомляє – померла українська письменниця (драматург, поетеса, прозаїк, літературний критик) Неля Шейко-Медвєдєва. Неля Семенівна народилася 25 жовтня 1947 року в м. Бориславі Львівської області. Після закінчення школи зі срібною медаллю вступила на вечірнє відділення хімічного факультету Львівського політехнічного інституту. Працювала кресляркою в КБ заводу "Електрон2, техніком-хіміком в Інституті геології та геохімії НАН України. Закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювала в рідному університеті літературним працівником газети "За радянську науку", асистентом кафедри української літератури. У 1980 році захистила кандидатську дисертацію. Від 1985 році проживала в Києві, де реалізувала і свій творчий потенціал, у 1986 році ставши членкинею Національної спілки письменників України. Авторка понад 40 п'єс для дітей та юнацтва, а також прозових і поетичних книжок. Більшість із п'єс була поставлена в драматичних театрах України. Її п'єси увійшли також до шкільних програм з української літератури для 4 і 5 класів. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким спочилої!