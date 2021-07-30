Инцидент произошел 29 июля. На место происшествия вызвали полицию.

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Открывал глаза

  • Телеграмм "Одесса INFO" пишет: мужчине стало плохо, когда он зашел в воду.
  • Умерший – львовянин. Ему примерно 56 лет.
  • Вероятно, он умер от сердечного приступа.
  • Спасателей на помощь вызвали родственники мужчины.
  • Туриста откачивали примерно час. Он даже несколько раз открывал глаза.
  • В комментариях под публикацией люди возмущаются, почему так долго не было скорой.

Помер львів'янин Чорноморськ Серцевий напад 29 липня 2021
В Черноморске на пляже от сердечного приступа умер львовянин / Фото из телеграма "Одесса INFO"

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