COVID-19 поразил 80% легких: 5-летнюю девочку из Львовщины перевели из реанимации

Во Львове медики продолжают спасать 5-летнюю девочку с COVID-19. Болезнь поразила в ней 80% легких. Состояние ребенка улучшилось, поэтому его перевели из реанимации.

По словам врачей болезнь у девочки начиналась довольно банально – с кашля, насморка и тому подобное. Родители думали, что это обычная простуда, однако уже через 3 дня симптомы начали очень стремительно нарастать.

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Девочку уже перевели из реанимации

Во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" недавно попала 5-летняя девочка. Врачи диагностировали у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, которую вызвал SARS-CoV-2. Также у нее был сепсис, респираторный дистресс-синдром III степени и дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточности.

Маленькая пациентка находилась в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Коронавирус поразил легкие девочки на 80%. Дышать ей помогал аппарат ИВЛ. Мультидисциплинарная команда медучреждения делала все возможное для спасения маленькой пациентки. Ребенка даже планировали подсоединить к аппарату ЭКМО, который поддерживает деятельность сердца и легких.

В конце 28 сентября в "Охматдете" сообщили, что состояние девочки улучшилось, поэтому ее перевели из реанимации.

Наша малышка с тяжелой ковидной пневмонией - уже в отделении! Сегодня ее перевели из реанимации в обычную палату,

– отметили в медучреждении.

Далее девочка будет выздоравливать под наблюдением педиатров. К счастью, реанимация и интенсивная терапия ей уже не нужны.

В мае в "Охматдете" спасли жизнь новорожденной, у которой диагностировали коронавирус. Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии , ведь кроме COVID-19 у нее был бактериальный сепсис.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала