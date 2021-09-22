Перстень оказался в двенадцатиперстной кишке девочки. Однако операция прошла успешно. Ребенка уже выписали из больницы домой.

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Девочка случайно проглотила перстень с острыми краями

Во Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет" попала 1-летняя девочка. Ее мама рассказала, что ребенок случайно проглотил детский перстень. Она забавлялась со своей сестренкой и в какой-то момент решила попробовать украшение на зуб. Старшая девочка хотела забрать перстень изо рта малышки, однако случайно протолкнула его глубже.

Хирурги увидели на рентгене, что перстень разорван посередине и имеет острые концы – он имел универсальный размер, чтобы регулировать.

Ситуация была сложной, потому что перстенек попал в двенадцатиперстную кишку и часть кишки острым краем затянул внутрь,

– рассказали в больнице.

В операционную шли вместе с хирургами Романом Стеныком и Олегом Содомой, чтобы при надобности сразу перейти на открытую операцию.



Годовалая девочка проглотила перстень / Фото "Охматдет"

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Перстень вынимали около 2 часов

По словам врача-эндоскописта Марты Лучак, перстень постоянно цеплялся острыми краями за края кишки. Однако врачам все же удалось достать его без операции.

"Правда, манипуляция была достаточно длительной, мы с ним боролись около 2 часов", – добавила врач.

К спасению ребенка присоединились врач-эндоскопист Марта Лучак, хирурги Роман Стенык и Олег Содома, анестезиолог Зоряна Давыденко и медсестра Светлана Васильченко.

Опасная находка пополнила коллекцию посторонних предметов, которые извлекли из детских организмов врачи "Охматдета". Сейчас девочка чувствует себя хорошо. Она уже уехала из больницы домой.

Заметьте! Врачи напоминают родителям о том, что игрушки должны соответствовать возрасту ребенка. Мелкие конструкторы и прочие игрушки лучше давать малышам, когда они подрастут.



Медики успешно вытащили украшение / Фото "Охматдет"