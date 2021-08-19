Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Подолянка". Женщина поскользнулась и неудачно упала.
К теме Львовские врачи спасли 17-летнюю девушку со сверхтяжелыми травмами после ДТП
На Львовщине туристка из Днепра сломала ногу
- В 15:39 спасателям поступило сообщение, что в селе Волосянка вблизи базы отдыха "Подолянка" травмировалась женщина.
- Пострадавшей была 51-летняя жительница Днепра.
- Она упала в лесу, в результате чего получила открытый перелом левой ноги.
- К месту происшествия немедленно направили сотрудников ГСЧС.
- Спасатели оказали туристке домедицинскую помощь и транспортировали ее в карету скорой.
- Чрезвычайники в комментарии ZAXID.NET рассказали, что накануне инцидента шел дождь, поэтому тропы и дороги были размытыми и скользкими. Поэтому женщина поскользнулась.
- Она травмировалась в труднодоступном месте, поэтому спасателям пришлось нести ее на ручных носилках почти 300 метров.
Жительница Днепра травмировалась в лесу / Фото ГСЧС Львовщины
У женщины был открытый перелом ноги / Фото ГСЧС Львовщины
Пострадавшую госпитализировали / Фото ГСЧС Львовщины