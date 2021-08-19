Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Подолянка". Женщина поскользнулась и неудачно упала.

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На Львовщине туристка из Днепра сломала ногу

  • В 15:39 спасателям поступило сообщение, что в селе Волосянка вблизи базы отдыха "Подолянка" травмировалась женщина.
  • Пострадавшей была 51-летняя жительница Днепра.
  • Она упала в лесу, в результате чего получила открытый перелом левой ноги.
  • К месту происшествия немедленно направили сотрудников ГСЧС.
  • Спасатели оказали туристке домедицинскую помощь и транспортировали ее в карету скорой.
  • Чрезвычайники в комментарии ZAXID.NET рассказали, что накануне инцидента шел дождь, поэтому тропы и дороги были размытыми и скользкими. Поэтому женщина поскользнулась.
  • Она травмировалась в труднодоступном месте, поэтому спасателям пришлось нести ее на ручных носилках почти 300 метров.

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
Жительница Днепра травмировалась в лесу / Фото ГСЧС​ Львовщины

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
У женщины был открытый перелом ноги​ / Фото ГСЧС​ Львовщины

У горах на Львівщині травмувалась туристка з Дніпра: фото порятунку жінки
Пострадавшую госпитализировали / Фото ГСЧС​ Львовщины