В горах на Львовщине травмировалась туристка из Днепра: фото спасения женщины

19 августа 2021 , 14:59
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В селе Волосянка Стрыйского района 18 августа травмировалась 59-летняя туристка из Днепра. Она сломала ногу в лесу, поэтому спасатели транспортировали ее в карету скорой.

Инцидент произошел вблизи базы отдыха "Подолянка". Женщина поскользнулась и неудачно упала.

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На Львовщине туристка из Днепра сломала ногу

  • В 15:39 спасателям поступило сообщение, что в селе Волосянка вблизи базы отдыха "Подолянка" травмировалась женщина.
  • Пострадавшей была 51-летняя жительница Днепра.
  • Она упала в лесу, в результате чего получила открытый перелом левой ноги.
  • К месту происшествия немедленно направили сотрудников ГСЧС.
  • Спасатели оказали туристке домедицинскую помощь и транспортировали ее в карету скорой.
  • Чрезвычайники в комментарии ZAXID.NET рассказали, что накануне инцидента шел дождь, поэтому тропы и дороги были размытыми и скользкими. Поэтому женщина поскользнулась.
  • Она травмировалась в труднодоступном месте, поэтому спасателям пришлось нести ее на ручных носилках почти 300 метров.


Жительница Днепра травмировалась в лесу / Фото ГСЧС​ Львовщины


У женщины был открытый перелом ноги​ / Фото ГСЧС​ Львовщины


Пострадавшую госпитализировали / Фото ГСЧС​ Львовщины

Автор: Ольга Котів