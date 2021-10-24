Как рассказали эксклюзивно журналистам 24 канала в пресс-службе ГСЧС Львовской области, огонь уничтожил площадь 20 квадратных метров.

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Дверь квартиры, охваченной огнем, пришлось выбивать

Дым заметили жильцы дома и оперативно вызвали пожарных. Спасатели отметили, что пожар на тот момент шел уже около 1 – 2 часов. На место происшествия сотрудники ГСЧС прибыли в 19:17. На ликвидацию пожара им понадобилось почти полчаса.

Работу осложнял тот факт, что двери в квартиру, где начался пожар, были закрыты. Поэтому, спасателям пришлось их выбивать. К сожалению, огонь забрал жизнь женщины 1978 года рождения. Известно, что она была орендаторкой квартиры.



Двери в квартиру пришлось выбивать / Фото Ирины Буртик (24 канал)

Пожар выжег отделку квартиры до кирпича, окна повылетали, а фасад новостройки подкоптился. Просто чудом огонь не перекинулся на соседние квартиры. Но соседям материального ущерба избежать все же не удалось – вода залила несколько квартир.

Как эвакуировали людей

Жители дома узнали о пожаре из чата ОСМД в вайбере. Именно благодаря этому удалось быстро эвакуироваться. Жительница дома Ирина Буртык рассказала, что люди выбегали из дома с кошками, собаками и другими домашними животными на руках. Большинство из них взяли только самое ценное – деньги и документы.

Однако были и те, кто не увидел сообщения о пожаре. Соседка, которая живет этажом выше квартиры, где вспыхнул пожар, в тот момент ужинала с детьми. Ее муж, увидев сообщение чате, позвонил и сказал срочно бежать на улицу.

Когда я открыла дверь в подъезд, я поняла, что идти придется на ощупь,

– призналась женщина.

Она пробиралась на улицу вместе с детьми. К счастью, все обошлось и ни женщина, ни дети не пострадали.

Огонь возник в квартире на третьем этаже / Фото Алены Захаровой (24 канал)

Пожар вспыхнул на улице Под Голоском 15Б: смотрите видео​

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной пожара. Владельцы квартиры пообещали сделать все, что в их силах, чтобы ликвидировать последствия возгорания. Между тем жители дома собирают деньги, чтобы помочь соседям из квартир, которые затопило водой.