Во Львове из окна казармы выпрыгнул 18-летний солдат из Харьковщины
Источник:"Твоє місто"
Из окна казармы во Львове выпал 18-летний юноша. К сожалению, он получил тяжелые травмы. Медикам не удалось спасти солдата.
Трагический инцидент произошел еще 30 октября. Однако огласку он получил только сейчас.
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Солдат выпрыгнул из окна казармы
Пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что 30 октября правоохранителям поступило сообщение, что на улице Стрыйской нашли тело мужчины без признаков жизни.
Погибшим оказался 18-летний житель Харьковской области. Он выпал из окна четвертого этажа. По данному факту открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство",
– добавила Добровольская.
Трагедия произошла примерно в 12:00 на территории воинской части Нацгвардии. По информации MyKharkov.info, солдат выпрыгнул из окна туалета.
Через 7 минут медики Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф начали реанимировать парня. Однако, к сожалению, безрезультатно. В 12:14 они зафиксировали смерть солдата.
При поверхностном осмотре тела погибшего на его левой руке нашли надпись "кремируйте". Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.Заметьте! 18-летний солдат был уроженцем города Первомайский. Его призвали на срочную военную службу 27 октября.
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