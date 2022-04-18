Во Львове ликвидируют последствия авиаударов: некоторые улицы перекрыты

Враги утром нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Львова. По словам мэра города, движение транспорта в определенных районах ограничено.

Как отметил Андрей Садовый, все соответствующие службы работают на месте. Перекрыли несколько улиц.

Ранее Россияне нанесли 5 прицельных ракетных ударов по Львову – Садовый

Какие улицы перекрыли:

улица Левандовская (от улицы Сяйво до улицы Шевченко),

улица Шевченко в районе поворота на улицу Туннельную (отель НТОН).

Во Львове есть погибшие и раненые

Как сообщил председатель Львовской ОВ Максим Козицкий, враг нанес 3 удара по военным объектам, еще один – по шиномонтажу. К сожалению, есть погибшие и раненые. Жертвами ракетных обстрелов стали 6 человек, еще 8 пострадали. Инфраструктура сильно повреждена.