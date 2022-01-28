Во Львове отложили локдаун: область осталась в оранжевой зоне
Источник:Департамент здравоохранения
Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области решила отсрочить введение в регионе ограничений красной зоны адаптивного карантина.
Введение карантина пока отменили
В департаменте здравоохранения Львовской областной госадминистрации сообщили, что повторно рассмотрят этот вопрос через неделю.
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Члены Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области "красной" зоны эпидопасности на одну неделю,
– говорится в сообщении.
Вопрос рассмотрят снова через неделю
Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Орест Чемерис, в течение семи дней будут отслеживаться показатели заболеваемости и госпитализаций.Обратите внимание! В департаменте подчеркнули, что вернутся к вопросу о переводе региона в "красную" зону, если ситуация снова ухудшится.
Пока область будет находиться в оранжевом уровне эпидопасности.
Показатели заболеваемости на Львовщине превышены
Недавно Львовщина приблизилась к красной зоне по двум показателям.
На Львовщине стремительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому в регионе с 26 января существенно усилили карантинные ограничения, в частности:
- учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Это не распространяется на детские сады и учреждения профессионального образования.
- запрещены проведение любых развлекательных мероприятий и работа развлекательных заведений;
- заполненность салона в общественном транспорте должна быть не больше 50%.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала