Во Львове отложили локдаун: область осталась в оранжевой зоне

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области решила отсрочить введение в регионе ограничений красной зоны адаптивного карантина.

Введение карантина пока отменили

В департаменте здравоохранения Львовской областной госадминистрации сообщили, что повторно рассмотрят этот вопрос через неделю.

Внимание Ляшко назвал области, которые вскоре могут попасть в красную зону

Члены Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании приняли решение об отсрочке рассмотрения вопроса о введении во Львовской области "красной" зоны эпидопасности на одну неделю,

– говорится в сообщении.

Вопрос рассмотрят снова через неделю

Как заявил глава областного Департамента здравоохранения Орест Чемерис, в течение семи дней будут отслеживаться показатели заболеваемости и госпитализаций.

В департаменте подчеркнули, что вернутся к вопросу о переводе региона в "красную" зону, если ситуация снова ухудшится.

Пока область будет находиться в оранжевом уровне эпидопасности.

Показатели заболеваемости на Львовщине превышены

Недавно Львовщина приблизилась к красной зоне по двум показателям.

На Львовщине стремительно возросло количество больных коронавирусом. Поэтому в регионе с 26 января существенно усилили карантинные ограничения, в частности:

учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Это не распространяется на детские сады и учреждения профессионального образования.

запрещены проведение любых развлекательных мероприятий и работа развлекательных заведений;

заполненность салона в общественном транспорте должна быть не больше 50%.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

По состоянию на 28 января в Украине в красной зоне карантина находятся две области – Ивано-Франковская и Ровненская.