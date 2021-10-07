Мужчина обратился к врачам из-за боли в руке. Он травмировался во время тренировок в цирке.

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У гимнаста разорвалось сухожилие

В травмпункт 8 городской клинической больницы обратился воздушный гимнаст львовского цирка Сергей Кравченко. Мужчина жаловался на боль в руке, которую он повредил во время тренировок.

После обследования врачи поставили ему диагноз "травматический разрыв сухожилия левого бицепса". При таких травмах без операции не обойтись, поэтому гимнаста направили в травматологическое отделение больницы.

Заведующий травматологическим отделением Юрий Вовчко рассказал, что помочь пациенту избавиться от травмы можно было, просверлив кость и прикрепив к ней разорванные ткани с помощью специальных нитей. Однако тогда мужчина должен был бы длительное время, примерно месяц, быть в гипсе. После этого ему понадобилась бы длительная реабилитация. Такая операция длится примерно 1,5 часа.



Гимнаст разорвал сухожилия во время тренировок / Фото 8 ГКБ Львова

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Операцию провели по новой методике

Врачи решили прооперировать гимнаста по новой методике.

Мы решили устранить эту проблему современным способом – прикрепили разорванные ткани к кости с помощью анкерного винта. Операция длилась всего 30 минут и дала хороший результат: пациент уже на третий день начал разрабатывать руку,

– добавил Вовчко.

Сергей Кравченко 6 октября приехал в больницу на контрольный осмотр. С его рукой уже все в порядке. Мужчина рассказал врачам, что сейчас он постепенно возвращается к привычным ему нагрузкам, поэтому вскоре снова будет работать под куполом цирка.