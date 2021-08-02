На Львовщине 23-летний мужчина напал на водителя грузовика с пистолетом и битой: фото

Львовские правоохранители 1 августа задержали 23-летнего мужчину, который угрожал пистолетом харьковчанину. Кроме этого, злоумышленник избил битой грузовик пострадавшего. Теперь ему грозит тюрьма.

Оружие изъяли на экспертизу. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина набросился на водителя грузовика

Примерно в 16:00 к правоохранителям за помощью обратился 47-летний житель Харькова.

Мужчина рассказал, что вблизи пункта пропуска "Рава-Русская-Гребенное", в селе реки, неизвестный повредил его грузовик DAF.

Полицейские установили, что злоумышленник вышел из машины "Волга" и начал угрожать мужчине предметом, похожим на пистолет.

Во время этого он ругался, а потом достал деревянную биту.

Мужчина разбил зеркало заднего вида и решетку радиатора грузовика пострадавшего и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний местный житель.

В его жилище полицейские обнаружили и изъяли деревянную биту и предмет, похожий на пистолет и другие вещественные доказательства.

Все вещи направили на экспертное исследование.

23-летний мужчина напал на водителя грузовика / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Вскоре задержанному сообщат о подозрении. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 7 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства инцидента.

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