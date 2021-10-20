Во Львовской области мужчина забил до смерти участника войны на Донбассе

Преступление произошло в одном из сел Золочевского района Львовской области. 25-летнего мужчину подозревают в убийстве 50-летнего участника боевых действий на Донбассе. Случилось это в разгар ссоры, когда мужчины вместе распивали алкоголь.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Золочевской прокуратуры и подозреваемого сейчас держат под стражей. Ветерана АТО убили в октябре.

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Что известно об убийстве

По данным следствия, в октябре 2021 года в одном из сел Золочевского района подозреваемый арендовал комнату. Туда он пригласил своего соседа – 50-летнего ветерана АТО. Вместе они выпивали.

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого фигурант бил мужчину в голову и грудь. От нанесенных травм участник боевых действий умер сразу на следующий день. За вероятное убийство мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Пьяные мужчины избили ветерана АТО на Волыни

В поселке Торчин участника войны в Донбассе жестоко избили.

Случилось это, когда потерпевший говорил по телефону, ожидая маршрутку. Рядом появились несколько нетрезвых мужчин.

Хулиганы начали приставать к бойцу, однако тот попросил их вести себя спокойнее. В ответ на это военного начали бить.

Пострадавшему сильно разбили лицо и нос, но он смог самостоятельно встать. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Активисты местной организации заставили хулиганов встать на колени и извиниться за избиение. Они сказали, что подобного больше не повторится.

Подозреваемого считают невиновным в совершении преступления и он не может быть наказан, пока вину не докажет суд.