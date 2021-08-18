В оздоровительном комплексе на Львовщине отравились 17 детей
Источник:ZAXID.NET
В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в Хырове 17 августа отравились 17 детей. Среди пострадавших есть жители Киева и Кривого Рога в возрасте от 8 до 15 лет.
Всех детей госпитализировали. Сейчас специалисты выясняют, чем они отравились.
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В оздоровительном комплексе отравились 17 детей
В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, расположенном в Хырове Самборского района, 17 августа отравились 17 детей из Киева и Кривого Рога. Предварительный диагноз пострадавших – пищевая интоксикация.
Главная санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что все дети находились в спортивно-оздоровительном комплексе организовано. 17 августа в Самборскую больницу госпитализировали 15 детей, еще двое попали в медучреждение ночью. Самому молодому пациенту 5 лет, а самому старшему – 15.
Дети жаловались на повышение температуры, рвоту и понос. По состоянию на 6:00 18 августа в инфекционном отделении Самборской ЦРБ находятся 17 мальчиков и девочек. Состояние пациентов – средней тяжести. Сейчас причины инцидента выясняют работники Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.Примите во внимание! После празднования в ресторане "Барский кныш" в Кулику 24 человека попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Лабораторное исследование установило, что причиной массового отравления была сальмонелла. Все пациенты ели в заведении 3 общих блюда. После этого инцидента ресторанам и кафе запретили делать салаты с майонезом и сметаной.