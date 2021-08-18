В оздоровительном комплексе на Львовщине отравились 17 детей

В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в Хырове 17 августа отравились 17 детей. Среди пострадавших есть жители Киева и Кривого Рога в возрасте от 8 до 15 лет.

Всех детей госпитализировали. Сейчас специалисты выясняют, чем они отравились.

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В оздоровительном комплексе отравились 17 детей

В спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, расположенном в Хырове Самборского района, 17 августа отравились 17 детей из Киева и Кривого Рога. Предварительный диагноз пострадавших – пищевая интоксикация.

Главная санитарный врач области Наталья Иванченко-Тимко рассказала, что все дети находились в спортивно-оздоровительном комплексе организовано. 17 августа в Самборскую больницу госпитализировали 15 детей, еще двое попали в медучреждение ночью. Самому молодому пациенту 5 лет, а самому старшему – 15.

Дети жаловались на повышение температуры, рвоту и понос. По состоянию на 6:00 18 августа в инфекционном отделении Самборской ЦРБ находятся 17 мальчиков и девочек. Состояние пациентов – средней тяжести. Сейчас причины инцидента выясняют работники Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.