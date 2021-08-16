Торговал наркотиками: во Львове бывший полицейский хотел восстановиться на работе

Во Львове экс-полицейский Святослав Бурбан хотел вернуться на работу после увольнения. Он сказал, что уйти с работы его заставили руководители. Известно, что мужчину подозревают в торговле наркотиками.

Полицейский уволился еще 25 мая 2020 года. Сейчас мужчина хотел восстановиться на работу через суд.

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Уволился под давлением

Бывший правоохранитель подал в суд о том, что его заставили уволиться. Зато после увольнения он еще ходил на работу. Также он сказал, что его руководство не выплатило ему компенсацию за выслугу лет.

Однако судья ему отказал в иске, поскольку никаких доказательств этого не было. Вместе с тем из-за возможной причастности к сбыту наркотиков арестовали имущество правоохранителя.



Бывший полицейский хотел восстановиться на работу / Фото СБУ Львовщины

Что известно об увольнении

Святослав Бурбан работал старшим оперуполномоченным в Лычаковском отделе криминальной полиции Львова. 25 мая 2020 года он написал рапорт на увольнение из-за переезда в другую область.

21 мая СБУ сообщила полицейскому о подозрении из-за причастности к сбыту амфетамина, а именно – за поиск клиентов и налаживание сбыта. К тому времени ему и нескольким причастным была избрана мера пресечения – содержание под стражей. Сейчас полицейский говорит, что руководители заставили его уйти. Представитель полиции Львовщины в суде отметил, что Святослава Бурбан уволили по его желанию. Начальник Лычаковского райотдела предоставил доказательства, что истец не ходил на работу после увольнения.

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