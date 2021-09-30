Угрожал убить всю семью: на Львовщине суд наказал одессита-рэкетира

В ноябре 2020 года в Червонограде задержали одессита. Он требовал у мужчины 100 тысяч гривен воображаемого долга, угрожая убийством семьи. Суд вынес рэкетиру приговор.

Одессита задержали во время получения части "долга". Ему грозило до 7 лет за решеткой.

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Злоумышленник требовал у мужчины 100 тысяч гривен

В прошлом году 16 ноября за помощью к правоохранителям обратился житель Червонограда. Он рассказал, что к нему в течение нескольких дней звонит неизвестный мужчина и требует 100 тысяч гривен, которые заявитель якобы задолжал. Кроме этого, злоумышленник угрожал убить мужчину и его семью, если не получит деньги.

Правоохранители задержали мужчину 24 ноября в ходе передачи части "долга" – 53 тысячи гривен и 500 долларов. Рэкетиром оказался 43-летний одессит.



Одессит требовал у мужчины вернуть воображаемый долг / Фото полиции Львовщины

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Суд вынес злоумышленнику приговор

Одесситу сообщили о подозрении в вымогательстве денег. За это преступление злоумышленнику грозило от 3 до 7 лет в тюрьме.

Радеховский районный суд в сентябре 2021 года поддержал позицию прокуроров Червоноградской окружной прокуратуры. Он признал обвиняемого виновным. Злоумышленнику назначили наказание – 3 года за решеткой.



Злоумышленник проведет 3 года за решеткой / Фото полиции Львовщины