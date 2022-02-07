Вынуждали брать вину за продажу наркотиков: во Львове будут судить полицейских
Источник:ГБР
Следователи Государственного бюро расследований Львова завершили досудебное расследование против экс-полицейских, которые продавали наркотики. Об этом сообщили 7 февраля.
К преступной группе принадлежали бывшие работники одного из районных управлений полиции во Львовской области. Речь идет о руководителе оперативного подразделения и трех его подчиненных.
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Как поступали правоохранители
Полицейские на протяжении 2020-2021 годов реализовали во Львове схему по продаже запрещенных веществ. Они поставляли наркозависимым амфетамин, "соли", "Альфа PVP", героин и метадон.
Кроме того, бывшие правоохранители фальсифицировали уголовные производства, чтобы увеличивать "производительность" работы. Мужчины платили людям, чтобы те признавались в преступлениях, которых на самом деле не совершали.
Что грозит мужчинам
Преступную группу разоблачили в мае 2021 года. Ее участникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Бывших полицейских обвиняют в следующих преступлениях:
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств;
- ложное сообщение о совершении преступления;
- правонарушение, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Сотрудники СИЗО во Львове были наркодилерами
На территории Львовского учреждения исполнения наказаний №19 организовали поставки наркотиков для заключенных. Членами преступной группировки были 5 работников СИЗО. Они передавали заключенным запрещенные вещества через друзей и родных.