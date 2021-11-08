Выпрыгнул из окна казармы во Львове: мама погибшего солдата не верит в официальную версию

Во Львове 30 октября из окна казармы выпал 18-летний солдат-срочник Андрей Дробах. Полиция расследует этот трагический инцидент как самоубийство. Однако мать погибшего не верит в официальную версию.

Трагедия произошла в военной части Нацгвардии на улице Стрыйской. Медикам не удалось спасти юноше жизнь.

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Мама солдата не верит в версию о его самоубийстве

Солдат-срочник из Харьковской области Андрей Дробах трагически погиб 30 октября. Случай произошел на территории воинской части 4114 по улице Стрыйской во Львове. Молодой человек выпрыгнул из окна в туалете казармы. К сожалению, в результате падения с 4 этажа он получил очень тяжелые травмы. Врачи пытались реанимировать солдата, но ничего не удалось.

При поверхностном осмотре тела погибшего на руке обнаружили надпись "кремуйте". Следователи открыли уголовное производство за "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство". Однако мама погибшего не верит, что ее сын покончил с собой.

Мой сын сам добровольно изъявил желание служить в рядах ВС Украины. Его призвали 26 октября этого года. 27 октября он прибыл в Луцк для прохождения военной службы,

– отмечает женщина.

Солдат 29 октября был направлен во Львов для прохождения курса молодого бойца. Там на следующий день после приезда и произошла трагедия.

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Мать разговаривала с сыном перед трагедией

По словам женщины, 30 октября она разговаривала с сыном по телефону. Он ни на что не жаловался.

"В 11:00 он разговаривал со своей родной тетей, находился в хорошем настроении, ничего подозрительного во время разговора не было. Был немного простужен, просил об этом не беспокоиться", – добавила мать погибшего.

Женщина заметила, что в это время солдаты занимались уборкой казармы на 4 этаже. Уже в 13:00 семье Андрея Дробаха сообщили о его гибели, которая произошла около часа после разговора.

"В этой воинской части он был меньше суток. С официальной версией о самоубийстве я не соглашаюсь. У Андрея были планы на жизнь, он хотел жить", – подчеркнула мама срочника.

Женщина призывает всех, кому известна какая-либо информация о трагическом событии, сообщить об этом ей или правоохранителям.



Андрей Дробах выпал из окна казармы и погиб / Фото "Харьков LIFE"