Де погуляти у Львові: цікаві та небанальні локації міста Лева

Львів вже не перший рік є потужним магнітом для туристів. Водночас він має чим здивувати і місцевих. 24 канал зібрав 10 найцікавіших місць у Львові, які варто відвідати у період новорічних свят.

Новий рік та Різдво – це завжди час дива та казки. А у місті Лева цей час відчувається по-особливому затишно.

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Що побачити у Львові: основні туристичні місця

Львів – неповторне місто. Кожен його будинок, квартал та провулок дихає історією. Вони зберігають пам'ять про те, що відбувалось багато століть тому. Це створює неповторний шарм міста Лева, який так зачаровує туристів та містян. Якщо ви сюди приїдете хоч раз, то обов'язково захочете повернутися!

А через те, що більшість основних пам'яток розташовані в центрі, вистачить навіть одних вихідних, щоб познайомитися з цим містом. Щоправда, якщо все ж є така можливість, краще приїжджати до міста Лева на більш тривалий термін. Куди піти у центрі Львова – розповідаємо далі.

Площа Ринок

Площа Ринок – це серце Львова. Найвідоміша площа міста розташована у самісінькому центрі. Від неї розходяться вулички, всіяні різноманітними атмосферними та колоритними кафе і ресторанами. Також тут зазвичай грають вуличні музиканти.

А у зимовий період на головній площі Львова розташований зимовий ярмарок з різноманітною їжею, гарячим глінтвейном, кавою та чаєм, а також із сувернірами.

Де знайти: площа Ринок розташована в центрі міста.



Площа Ринок у Львові взимку / Фото "Львівський портал"

До речі у зимовий період на площі Ринок встановлюють ковзанку. Її загальна площа становить 990 метрів квадратних. Ціни там помірні:

понеділок – четвер – 110 грн за дорослого і 90 – за дитину до 12 років;

п'ятниця – неділя – 150 та 110 гривень відповідно.

Ковзанка працює з 10:00 до 22:00. Але краще, звісно, кататися у світлий час доби, адже тоді не так холодно.

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Ратуша

Ратуша – це чудове місце для того, щоб оглянути центральну частину міста з висоти. Жоден турист не зможе оминути цю споруду поглядом, адже вона розташована в епіцентрі туристичного життя – на площі Ринок.

Львівська ратуша – найвища в Україні. Висота будівлі становить 65 метрів, тому з її оглядового майданчика добре видно ледь не усе місто. Обов'язково завітайте сюди, щоб насолодитися чудовими краєвидами.

Де знайти: площа Ринок, 1.



Вид на Львів з Ратуші ввечері / Фото 032.ua

Італійський дворик

У самому серці міста Лева також розташований Італійський дворик. Там можна відпочити від гамірних вулиць, які завжди наповнені туристами, та попити каву в затишній кав'ярні. Окрім цього, кращого місця для романтичної фотосесії й не вигадаєш!

Вхід на територію італійського дворика коштує всього 10 гривень, а вхід до музею – 30 гривень.

Де знайти: площа Ринок, 6.



Італійський дворик у Львові / Фото Shutterstock

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Високий замок

Ще одне напрочуд популярне серед туристів місце – Високий замок. Це найвища точка Львова, висота гори становить 413 метрів. Колись на ній височів замок. Забудовувати гору почали ще у 13 столітті. Її стали називати "Замковою", коли саму фортецю розбудували і її було добре помітно з навколишніх територій.



Високий замок – це насправді гора, а не замок / Фото Pinterest

У 17 столітті твердиню штурмували шведські війська, які проходили через Львів. Відтоді замок почав руйнуватись. Століття за століттям до його збереження ніхто не докладався. Камінням з гори мостили львівські вулички, а оборонні споруди розібрали, щоб побудувати у місті кам'яниці.

Нині із замкових укріплень залишилася лише невеличка стіна. А Замкова гора стала одним із найулюбленіших оглядових майданчиків для львів'ян та гостей міста. І це не дивно, адже краєвид звідси – дійсно неймовірний.

Лиса гора

Альтернатива Високому замку – Лиса гора. Якщо ви хочете уникнути великого скупчення людей, яке переважно завжди є на Високому Замку, то потрібно йти сюди. З гори розстеляється фантастична панорама Старого міста. Окрім цього, дерева абсолютно не заважають споглядати велич Львова.

Єдиний суттєвий мінус – дістатися туди взимку трохи проблематично. До того ж вітер, який гуляє на верхівці, не завжди приємний.

Радимо відкласти похіж на Лису гору та Високий замок на більш теплу пору року. До прикладу, навесні чи влітку там можна влаштувати неперевершений пікнік.



Вид на Львів з Лисої гори влітку / Фото 24 канал

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Львівська опера

Львівський театр опери та балету є однією з найбільш архітектурно виразних пам'яток Львова. Витончена споруда дивує жителів і гостей міста неймовірною розкішшю й досконалістю. А у 2021 році перед будівлею театру встановили новий фонтан, який чудово доповнює композицію. Особливо ефектно це виглядає вночі, коли будівля Львівської опери відбивається у воді.

І, звісно ж, просто перед опертим театром зустрічає гостей міста головна ялинка Львова. Її вогні запалили перед Днем святого Миколая – 17 грудня. Новорічна красуня має висоту 17 метрів. Її вік – 35 років. Ялинку подарував Львову 85-річний місцевий житель села Оброшин Василь Козленко.

Де знайти: проспект Свободи, 1.

Відкриття головної ялинки Львова / Фото Романа Балука

Відкриття головної львівської ялинки: дивіться відео

Личаківське кладовище

Зазвичай, кладовища – це не туристичні місця, проте не у Львові. Личаківський цвинтар є не просто місцем для поховання, а історико-культурним музеєм-заповідником. Надгробні скульптури, які стоять тут, – справжні витвори мистецтва.

Найстаріші поховання на Личаківському кладовищі датуються кінцем 18 століття. Здебільшого тут ховали відомих людей. На Личаківському кладовищі поховані польський письменник Артур Гротт та його кохана баронеса Ванда Монне. Також тут знайшли свій спочинок Іван Франко, Соломія Крушельницька та Маркіян Шашкевич.

Вже у наш час на Личаківському цвинтарі поховали активіста Євромайдану Юрія Вербицького та генерал-майора Сергія Кульчицького, який загинув у зоні АТО.

Де знайти: вулиця Мечникова, 33.

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких – це надзвичайна будівля у стилі класицизму, яку побудували у 19 столітті. Ініціаторами створення палацу стала відома родина Потоцьких. Загальна площа будівлі становить 3,1 тисячі квадратних метрів.

Раніше на місці палацу Потоцьких був невеличкий мисливський будинок. Наразі тут розташований музей. В одному з залів палацу реєструють шлюби, а в інших – можна насолодитися живописом та скульптурами авторства відомих майстрів.

Де знайти: вулиця Коперника, 15



Палац Потоцьких у Львові / Фото "Львівський портал"

Вірменський квартал

Львів став прихистком для вірмен у далекому 13 столітті. Вигнані зі своїх земель, вони шукали новий дім і прибули сюди. Усі визначні пам'ятки цього народу можна побачити на вулиці Вірменській. Цей квартал – один з найстаріших у Львові. Він розташований поряд з Площею Ринок та проспектом Свободи.

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Найвідоміша пам'ятка архітектури, яку можна тут побачити, – Вірменський собор, який побудували ще у 1356 році. Зведення собору почалося на місці дерев'яної церкви. Радше за все, у будівництві брали участь вірменські майстри, адже споруда багато в чому схожа на собори Вірменії. У радянські часи тут було сховище, а нині – проходять літургії для вірян Вірменської апостольської церкви.

Де знайти: вулиця Вірменська.

"Океанаріум Львів"

Наприкінці літа 2020 року у Львові відкрили океанаріум, який дозволив всім охочим побачити частинку світу морських мешканців. Тут можна поспостерігати, як жителі морів та океанів співіснують між собою. Відвідувачі мають можливість помилуватись лабіринтами акваріумів, у яких живуть різнокольорові риби, черепахи, корали та інші морські жителі.

Квиток для дітей віком від 3 до 14 років коштує 150 гривень, для студентів – 200, а для дорослих – 250. Океанаріум працює з 10:00 до 15:00 у понеділок, з вівторка по п'ятницю – з 10:00 до 20:00, а в суботу, неділю та святкові дні – з 10:00 до 20:30. Проте потрібно пам'ятати, що каса зачиняється за пів години до закінчення робочого дня.

Де знайти: проспект Шевченка, 8



Океанаріум відкрився у Львові влітку 2020 року / Фото "Океанаріум Львів"

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Будинок вчених

Будинок вчених – це одна з найгарніших споруд Львова. Таку назву будинок отримав завдяки тому, що тепер він належить профспілці працівників освіти та науки. Проте у минулому тут діяли казино.

Будівля цікава не лише екстер'єром, виконаним у стилі середньоєвропейського бароко, а й дивовижним внутрішнім оздобленням з використанням різьбленого дерева. Цікаво, що саме тут зняли сцену з кардиналом для фільму "Д'Артаньян і три мушкетери". Нині будинок відкрили для відвідувачів, ціна квитка становить 30 гривень. Також тут регулярно відбуваються бали.

Де знайти: вулиця Листопадового чину, 6.



Будинок вчених / Фото Wikipedia

Нетуристичні місця Львова

Справжня душа Львова відчиняється тим відчайдухам, які змогли вирватись із замкнутого кола будівель, що примикають до площі Ринок, та загубились серед кривих вуличок Старого міста, не боячись зазирати у дворики та подвір'я.

Розкішні вілли на вулиці Генерала Чупринки

Вулиця Генерала Чупринки тягнеться від костелу святої Марії Магдалини (нині Будинок органної та камерної музики) до вулиці Академіка Рудницького. Нею зовсім не гуляють туристи. Мабуть, саме тому вулиця Генерала Чупринки досі зберегла дух часу. Тут не зустрінеш десятків галасливих ресторанів та кафе, як на площі Ринок.



Вулиця Генерала Чупринки / Фото "Фотографії старого Львова"

Колись цей район називався Кастелівка. Його близькість до центру Львова підштовхнула до будівництва нових будинків наприкінці 19 століття. Невгамовна фантазія архітекторів щедро вихлюпнулася на вулицю Генерала Чупринки у вигляді безлічі вілл та особняків, які будували для тодішньої львівської інтелігенції.

Одна з найбільш помітних будівель – будинок-замок на Генерала Чупринки під номером 50 – 52. Особняк і зараз використовують за призначенням – тут у квартирах живуть звичайні львів'яни.



Будинок-замок на вулиці Генерала Чупринки / Фото 24 канал

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Пластиліновий будинок

"Пластиліновий будинок" – це витвір сучасних дизайнерів, який нагадує творіння Гауді. Він розташований на вулиці Цетнерівка, що недалеко від Личаківського парку.

Господарю у спадок дістався зовсім непримітний особняк, який він віддав на реконструкцію місцевому архітекторові Миколі Сенику. Тепер будівля виглядає абсолютно нереалістично на тлі звичайних польських особняків.

Де знайти: вулиця Цетнерівка, 16.



Пластиліновий будинок у Львові / Фото 032.ua

Церква Святих Ольги та Єлизавети

У Львові усім туристам просто необхідно піднятися якомога вище і насолодитися красою флюгерів і дахів. Адже, не побачивши місто з висоти, неможливо по-справжньому оцінити його масштаби.

Вежа Львівської ратуші та Високий замок, з яких відкривається краєвид на місто, вже всім відомі. Проте у Львові є й інші нестандартні місця, звідки місто видно зі свіжого ракурсу.

Мало хто знає, але на одну з веж церкви Святих Ольги та Єлизавети, що на розі вулиць Городоцької та Степана Бандери, можна піднятись. За зовсім невеликі гроші з оглядового майданчика собору відкривається надзвичайно чарівна панорама Львова.



Церква Святих Ольги та Єлизавети / Фото Wikipedia

Львівські парки

Парки у Львові – це справжня гордість міста, адже їх дуже багато і всі вони неймовірно гарні. Зокрема, Стрийський парк може здивувати туристів своєю садовою архітектурою.



Стрийський парк / Фото Wikipedia

Парк "Знесіння" (колишній Цісарський ліс або Кайзервальд) починається з гори Лева і впирається у знаменитий Шевченківський гай – етнокомплекс просто неба, де проводять різноманітні свята та гуляння.

Влітку тут можна влаштовувати пікніки на пагорбах, з яких відкривається чудовий краєвид на бляшані й черепичні дахи Старого міста, або ж просто гуляти стежками поміж величних древ.



Парк "Знесіння" / Фото Wikipedia

Зовсім невідомий туристам парк – Погулянка. Він всіяний крутими ярами, які вкриті масивними буками та спускаються з пагорбів вулиці Пасічної. Кращого місця, щоб відпочити від галасливого міста, й не вигадаєш.



Парк Погулянка / Фото Wikipedia

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Вулиця з кількома назвами

У 2006 році у Львові відбувся перший фестиваль "КіноЛев", який проводять й дотепер. Так, у міста з'явилась нова традиція – до офіційної назви Архівної вулиці стали щорічно додавати ім'я того, кому присвячують черговий фестиваль.

Тепер ця вулиця, окрім основної, має ще багато назв: Бергмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка та Параджанова. Відповідні таблички вішають на одній з будівель коротенької Архівної вулиці.

Де знайти: вулиця Архівна (між вулицями Братів Рогатинців та Валовою)



Вулиця Архівна у Львові / Фото 24 канал

Меморіал Небесної Сотні

На вулиці Кривоноса відкрили перший в Україні Меморіал Небесної Сотні. Його загальна площа становить 0,914 гектара, а меморіальна площа – 550 метрів квадратних. Тут ще планують висадити 16 дерев та 584 злакових рослин.

Наразі на площі побудували лише меморіальну стелу та 3 оглядові майданчики. Також тут встановили таблички з портретами 107 Героїв Небесної Сотні, які вигравіювали на нержавіючій сталі.

У майбутньому на площі планують побудувати міст через вулицю Кривоноса в бік парку Губернаторські вали.



Меморіал Небесної Сотні у Львові / Фото Христини Процак



Меморіал Небесної Сотні / Фото "Твоє місто"

Звісно, це далеко не всі місця у Львові, які варто відвідати та побачити. Кожна вулиця міста Лева береже в собі багато таємниць та несподіваних архітектурних творінь, а ми лише спробували показати вам частину з них.

Яка ситуація з COVID-19 у Львові

7 грудня Львівщина нарешті вийшла з червоної зони і стала "жовтою". Згідно з новими правилами карантину, як почали діяти з 6 грудня, для невакцинованих жителів області локдаун продовжиться. Зокрема, відвідувати громадські заклади у жовтій зоні зможуть лише ті, хто отримав принаймні 1 дозу щеплення проти коронавірусу та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат.

Працівники ресторанів, готелів та спортзалів також повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів також можна буде використовувати негативний тест (чинний 72 години) або COVID-сертифікат про одужання.



ові правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу / Дані МОЗ