Про це стало відомо з матеріалів справи, які оприлюднили 7 лютого. Відомо, що чоловік переспав з дівчиною, яка не мала навіть 16 років.

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Подробиці справи

За версією слідства, житель Львівщини знав, що дівчина неповнолітня. Це не завадило йому задовольнити сексуальну пристрасть у травні 2019 року.

На щастя, обійшлося без застосування фізичного та психологічного насильства щодо дівчини. У суді чоловік також зізнався у вчиненому і визнав свою провину.

Водночас винуватець події одружений і виховує 3 неповнолітніх дітей. На момент розгляду справи в суді був безробітним.

Рішення суду

За фактом статевих зносин із особою, яка не досягла 16-річного віку, підсудному загрожувало до 5 років ув'язнення. Однак, з огляду на те, що раніше він не притягувався до відповідальності, а за місцем проживання його "характеризують позитивно", вирок пом'якшили.

Чоловікові призначили покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки за секс із неповнолітньою. Від відбування покарання його звільнили з іспитовим терміном на 1 рік.

Зловмисник також повинен відвідувати орган з питань пробації. І відшкодувати 4 тисячі гривень за експертизу.