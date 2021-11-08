Вистрибнув з вікна казарми у Львові: мама загиблого солдата не вірить в офіційну версію

У Львові 30 жовтня з вікна казарми випав 18-річний солдат-строковик Андрій Дробах. Поліція розслідує цей трагічний інцидент як самогубство. Однак мама загиблого не вірить в офіційну версію.

Трагедія трапилася у військовій частині Нацгвардії на вулиці Стрийській. Медикам не вдалося врятувати юнакові життя.

До теми У Львові з вікна казарми вистрибнув 18-річний солдат з Харківщини

Мама солдата не вірить у версію про його самогубство

Солдат-строковик з Харківщини Андрій Дробах трагічно загинув 30 жовтня. Випадок трапився на території військової частини 4114 на вулиці Стрийській у Львові. Юнак вистрибнув з вікна у туалеті казарми. На жаль, внаслідок падіння з 4 поверху він отримав дуже важкі травми. Лікарі намагались реанімувати солдата, проте нічого не вдалося.

При поверхневому огляді тіла загиблого на руці виявили напис "кремуйте". Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство" з приміткою "самогубство". Однак мама загиблого не вірить, що її син наклав на себе руки.

Мій син сам добровільно виявив бажання служити у лавах ЗС України. Його призвали 26 жовтня цього року. 27 жовтня він прибув до Луцька для проходження військової служби,

– зазначає жінка.

Солдата 29 жовтня скерували у Львів для проходження курсу молодого бійця. Саме там наступного дня після приїзду і трапилась трагедія.

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Матір розмовляла із сином перед трагедією

За словами жінки, 30 жовтня вона розмовляла із сином телефоном. Він ні на що не скаржився.

"Об 11:00 він розмовляв зі своєю рідною тіткою, перебував у гарному настрої, нічого підозрілого під час розмови не було. Був трохи застуджений, просив про це не перейматися", – додала матір загиблого.

Жінка зауважила, що в цей час солдати займалися прибиранням казарми на 4 поверсі. Вже о 13:00 родині Андрія Дробаха повідомили про його загибель, яка трапилася близько години після розмови.

"У цій військовій частині він був менше ніж добу. З офіційною версією про самогубство я не погоджуюсь. В Андрія були плани на життя, він хотів жити", – наголосила мама строковика.

Жінка закликає усіх, кому відома будь-яка інформація щодо трагічної події, повідомити про це її або правоохоронців.



Андрій Дробах впав з вікна казарми та загинув / Фото "Харьков LIFE"