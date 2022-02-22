Загинула на місці: у Львові 14-річна дівчина кинулась під потяг
Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині внаслідок наїздів потягів загинули двоє людей. Зокрема, 22 лютого у Львові 14-річна школярка кинулась на колії.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смерті загиблих.
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Школярка кинулася під колеса потяга
Правоохоронцям 22 лютого зателефонував машиніст пасажирського потяга сполученням "Чернівці – Львів". Чоловік розповів, що приблизно о 10:00 на колії кинулася дівчина. На жаль, вона отримала дуже важкі травми та померла на місці події. Трагічний інцидент трапився на залізничному переїзді на Сихові.
Наразі там працює слідчо-оперативна група Львівського райуправління поліції №2. Правоохоронці вже встановили особу загиблої. Нею виявилась 14-річна учениця однієї зі шкіл міста. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини та розв'язують питання правової кваліфікації події.Важливо! Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною загибелі людей є наїзд рухомого складу. Тож у поліції закликали усіх бути уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.
Потяг на смерть збив чоловіка
Приблизно о 6:00 21 лютого правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у місті Самбір знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Його виявили на перегоні "Самбір – Сянки". На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники Самбірського райвідділу поліції.
Правоохоронці встановили, що 37-річний місцевий мешканець загинув внаслідок наїзду електропотяга. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці.
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Коротко про останні подібні випадки в Україні
- Неподалік залізничної станції "Золочів" 1 лютого трагічно загинув чоловік. Він йшов колією назустріч потягу сполученням "Київ – Чоп".
- Вночі 29 січня у Пустомитах потяг смертельно травмував двох людей. 41-річна жінка загинула на місці інциденту, а 52-річний чоловік – у лікарні.
- Вночі 14 грудня на Івано-Франківщині пасажирський потяг протаранив автомобіль ВАЗ. Внаслідок аварії загинули 2 людини.
- На Одещині, неподалік станції Чубівка, електропотяг збив юнака. 17-річний хлопець сидів на коліях.
- У Богодухівському районі Харківщини торік трапилась ще одна трагедія на колії. Жінка потрапила там одразу під 2 потяги.
- На залізничному перегоні біля Мостиськ електропотяг збив 66-річного чоловіка. Внаслідок аварії він загинув на місці.