Залишала без нагляду у львівському готелі: забрали малюка в горе-матері з Харкова

Працівники одного з львівських готелів повідомили правоохоронцям про те, що в одному з їх номерів часто залишають 6-річного хлопчика без нагляду. Його матір просто зникає по ночах і каже, що ходить на роботу в колцентр.

Проте вона не змогла конкретно сказати, де саме працює. Коли дитину хотіли забрати, виявилося, що в малюка коронавірус.

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Не ходив гуляти 2 тижні

Про цю горе-матір із Харкова стало відомо 31 жовтня, на цей момент вона жила в готелі вже 2 тижні. Згодом журналісти поспілкувалися з його працівниками та вони розповіли чимало цікавого. За їх словами, хлопчик протягом цього часу ніколи не виходив гуляти, а лише сидів у номері.

Його матір замовляла туди піцу та інший фастфуд, а готельєри підгодовували домашньою їжею. З матір'ю намагалися поспілкуватися щодо цього. Проте вона ніяк не реагувала на зауваження та працівники готелю викликали поліцію.

Залишила в готелі кота

Коли до номера прийшли правоохоронці там був жахливий безлад. Жінка розповіла, що його там "розвів" її син. Назвати назву або адресу колцентру, де нібито працює, вона не змогла.

Тому правоохоронці вирішили забрати дитину та помістити в притулок. Проте через хворобу малюка знадобилася госпіталізація. Також вона посеред ночі покинула лікарню, де лікується її син, чим порушила карантин.

У готелі ж розповіли, що після цього харків'янка також покинула свій номер і зникла в невідомому напрямку. Там так і залишилися не лише частина її речей, а й кіт.

У неї вже забирали дитину

Поліцейські згодом з'ясували, що ця сім'я з Харкова живе у Львові вже кілька років. Минулого року дитину вже забирали. Тоді причиною слугувало те, що матір залишала малюка на знайому, а потім довго не поверталася за ним. Справу передали до харківської соцслужби, яка вирішила передати хлопчика на виховання бабусі.

Коли жінку хотіли позбавити батьківських прав це не вдалося. Соцслужба, яка була позивачем у справі, програла апеляцію. Наразі планують робити новий позов. На час його розгляду дитину відправлять до дитбудинку.