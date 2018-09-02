Львів – Олександрія: відео голів та моментів матчу УПЛ

"Олександрія" до цього матчу пропустила лише один раз – у матчі проти "Динамо", який програла. У грі проти "Львова" олександрійці ще до середини першого тайму пропустили двічі.

Вже на 8-ій хвилині матчу рахунок відкрив нападник "Львова" Бруно. Перед тим по воротах Паньківа пробивав Западня, але м'яч влучив у штангу. Від неї він відлетів до форварда, який і пробив по воротах "Олександрії".

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Відео голу Бруно у ворота "Олександрії"

Подвоїв рахунок на 21-ій хвилині ще один бразилець. Лукас Тейлор головою в дотик переправив над воротарем навіс з флангу.

Відео голу Лукаса у ворота "Олександрії"

Та у другому таймі "Олександрія" забила двічі. При цьому зробили це гравці, які вийшли на заміну. На 54-ій хвилині відзначився Грицук. Нападник в дотик замкнув простріл від Цурікова під час однієї з атак.

Відео голу Грицука у ворота "Львова