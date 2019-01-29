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      Львів – перший в Україні за продажами у ProZorro

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      Львів – перший в Україні за продажами у ProZorro
      / lviv1256.com

      У 2018 році Львівська міська рада провела 89 аукціонів із продажу майна, об’єктів малої приватизації, оренди та тимчасових торгових споруд. Завдяки цьому місто заробило 138 мільйонів гривень.

      Така інформація за даними системи ProZorro.Продажі.

      Як йдеться на порталі Prozorro.Продажі, Львів опинився на першому місці тому, що працює за кожним напрямом: мала приватизація (продаж підприємств, ділянок, споруд, пакетів акцій компаній, які місту вартістю до 250 млн грн), оренда, майно, тимчасові торгові споруди.

      "Місто є лідером з продажів об’єктів малої приватизації – за це львів’яни заробили в 2018 році 135 млн грн. На ці кошти, скажімо, можна утеплити приблизно 40 дитячих садочків", – вказано у рейтингу.

      Нагадаємо, раніше Львів продав приміщення у центрі міста площею 70 квадратних метрів за 34 мільйони гривень. Таким чином, ціна одного квадратного метра склала рекордні 472 тисячі гривень.

      "Поки хтось говорить, як треба боротися з корупцією, Львів – показує, – сказав міський голова Львова Андрій Садовий. – До прикладу, схоже приміщення поруч область "віддала" за ціну, у десять разів меншу".

      За словами Садового, виручені від продажу приміщень гроші місто інвестує в гуманітарну сферу.

      Львів знову показує приклад, як має працювати система в країні. Щоб таку систему побудувати, зверху мають бути люди, які думають про країну, а не про власні приватні інтереси,
      – наголосив він.

      Додамо, до першої п’ятірки рейтингу ProZorro.Продажі за 2018 рік також увійшли Маріуполь, Дніпро, Покров та Чернівці.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Новини Львова
      Джерело: 24 Канал
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