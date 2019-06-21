Залишилось п'ять днів. Львів готується до Leopolis Jazz Fest.

Цьогоріч головна музична подія літа розпочнеться наступної середи, 26 червня. А триватиме свято джазу до 30 червня. Як місто прийматиме гостей з України та світу, дізнавалися журналісти ZAXID.NET Новин.

Зона для Leopolis Jazz Fest у Парку культури та відпочинку вміщає 4,5 тисячі людей. Перед великою сценою імені Едді Рознера саме монтують обладнання. Тут є місця майже для 3 тис. відвідувачів. Поруч із платним простором – фан-зона. Якщо погода буде сонячна, організатори чекають на 10 тисяч гостей.

"Ми вже майже бачимо кінець. Усе йде за планом. Ми встановили сцену, встановили велику тентову конструкцію залу для глядачів. Встановили вже дві барні зони та сьогодні почали встановлювати стадіон, фан-зону на стадіоні", – пояснив технічний директор фестивалю Тимур Мазур.

У середу, 26 червня, сюди приїдуть музиканти зі світовими іменами. Фестивалитимуть аж до неділі, 30 червня. Подія охопить три локації в центрі міста: пл. Ринок, сцени біля палацу Потоцьких та у Парку культури та відпочинку. А ще будуть вуличні майданчики, майстер-класи та джазовий автобус.

На Leopolis Jazz Fest приїде і американський десятикратний володар Греммі – Боббі Макферрін. Сюди він привезе проект Gimme5 (circlesongs). Це суцільна імпровізація, де кожен із учасників заздалегідь не знає, що саме звучатиме на сцені. Боббі задає ритм, а далі джаз творить себе сам. Зі всесвітньо відомим музикантом імпровізуватимуть і українці.

"Уперше буде задіяний зведений хор Львівської національної музичної академії, який складається зі студентів кафедри джазу та популярної музики, студентів хорового відділу. 60 учасників хору, 20 зірок української джаз-поп естради, Gimme5 і Боббі Макферрін", – розповів проректор Львівської національної музичної академії ім. Лисенка Остап Майчик.

До Львова на джаз завітає ще й камерунський джазмен Етьєн Мбаппе зі своїм гуртом. Він виступатиме на головній сцені 27 червня. У своїй музиці фронтмен поєднує те, що відчуває: кольори, запахи, сміх і біль.

А в заключний день цьогорічного фестивалю виступить американський вокаліст і піаніст Пітер Цінкотті. Його дебютний альбом посів перше місце у джазовому чарті Billboard. І на той час 18-річний Пітер став наймолодшим виконавцем, що досяг такого успіху.

Цьогоріч Leopolis Jazz Fest вступив у колаборацію з об'єднанням українських брендів "Всі. Свої", тож на кожній локації на згадку можна буде придбати речі від вітчизняних виробників.